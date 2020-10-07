مصرع شخصين من مصابى ميكروباص ميدان الرماية

أكدت مصادر أمنية ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في ميدان الرماية بالجيزة، بعد وفاة شخصين في الميكروباص.





وكان ميدان الرماية شهد حادثا مروريا مروعا عقب انقلاب سيارة ميكروباص ما أدى لإصابة ١٠ أشخاص من مستقليها.





تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بميدان الرماية، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص، تولت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.





ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة.