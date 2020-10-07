رجاء حسين لـ صدى البلد: من يدعي وجود خلاف بيني والراحل يوسف شاهين "غبي".. استشهاد ابني سبب اعتزالي الفن "كان نفسي يكون عايش"

تميزت بالبساطة وصدق الأداء، ولها بصمة مميزة فى أداء دور الأم المصرية، لتصبح أحد أشهر أمهات الشاشة الصغيرة، وتمتلك رصيدًا كبيرا من المسلسلات، أهمها "مارد الجبل، واللص والكلاب، وعلى باب زويلة، وأحلام الفتى الطائر، وذئاب الجبل، والمال والبنون، وشجرة اللبلاب، والشهد والدموع، وريا وسكينة.. إنها الفنانة القديرة رجاء حسين .

و في حوار خاص لصدي البلد حدثتنا الفنانة القديرة رجاء حسين عن حقيقة وجود خلاف بينها وبين المخرج الراحل يوسف شاهين، وعن السبب الحقيقي وراء اعتزالها الفن.

هل استشهاد ابنك سبب في ارتباطك وتعاطفك مع أسر الشهداء لانك واحدة منهم ؟

انا اشعر بالسعادة اليوم واحب الأشخاص الذين يفكرون في تكريم أسر الشهداء لتملأ الفراغ القاتل الذين يعيش فيه أسر الشهداء، بس في نفس الوقت شئ يجعلني أتألم لاني كنت اتمني ان ابني يكون باقي علي قيد الحياة ولكن هذا قدر ولا اعتراض علي قضاء الله وانا احب تواجدي دائما وسط أمهات الشهداء .

حدثينا عن خلافك مع المخرج الراحل يوسف شاهين؟

لا يوجد خلاف بيني وبين المخرج الراحل يوسف شاهبن اطلاقا بدليل اني انا الفنانة الوحيدة التي تعاونت معه في خمسة افلام ، ولكني ظهرت في لقاء سابق وقولت "يوسف شاهين اناني لانه يريد الممثل لنفسه فقط" وظن البعض بأن يوجد خلاف بيني وبين الراحل وهذا يعتبر غباء من الآخرين الذين قامو بنشر هذا الشائعات.

هل تؤثر السوشيال ميديا علي حياة رجاء حسين؟

انا لا استعمل السوشيال ميديا نهائى لاني لا احب التكنولوجيا.

ما السبب الحقيقي وراء اعتزالك الفن؟





السبب هو استشهاد ابني من بعدها لا أفكر في أعمال فنية أخري.