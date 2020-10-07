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فن

علا رشدى تهنئ جمهورها بـ نصر 6 أكتوبر.. شاهد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
سيد احمد
هنأت الفنانة علا رشدى جمهرها  بنصر 6 اكتوبر ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى  " انستجرام ". 

وعلقت علا رشدى على الصورة قائلة " ازيكم يا جماعة كل ٦ اكتوبر وانتم طيبيين ". 

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واحتفلت  مصر والقوات المسلحة، امس ؛ بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والذي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

وعبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة.

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