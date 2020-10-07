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سيارات

أول صورة تشويقية لـ هيونداي i20 N 2021

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:07 م
صدى البلد
كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداي لصناعة السيارات منذ فترة، عن قرب موعد طرح السيارة القادمة 2021 i20 N، وها هى تنشر أول صورة تشويقية لها، قبل أن تبدأ في الوصول إلى الأسواق .


وكانت العدسات التجسسية التقطت صورا للسيارة i20 N أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج في الأشهر الأخيرة، ، وأظهرت أنها حصلت على مأخذ هواء أكبر مع فاصل أحمر ساطع فى مقدمة السيارة .


وبينت الصورة، حصولها على مكابح حمراء تحمل علامة N وجنوط مقاس 18 بوصة، مع جناح خلفي يمتد من السقف، وتحتوي النسخة المُصورة على طلاء أزرق المعتاد من قسم هيونداي N مع لمسات سوداء فانتوم على العتبات الجانبية والأعمدة والسقف والمرايا الجانبية.


ويؤكد الخبراء ان السيارة هيونداى i20 N ، قد تحصل على قوتها من محرك بأربع أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 200 حصان، وسيقترن هذا المحرك بناقل حركة يدوي بست سرعات ونظام دفع أمامي مع قفل تفاضلي محدود الانزلاق.


وستتوفر السيارة الجديدة مع ناقل حركة عصا، ولكن نظرًا لأن i30 N وفيلوستر قد تلقيا مؤخرًا ناقل الحركة مزدوج القابض الاختياري ذي الثماني سرعات، فمن الممكن أن تحذو i20 N حذوهم في وقت لاحق.


وسيتم الكشف رسميا عن هيونداي i20 N ذات التصميم الرياضي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أول صورة تشويقية لـ هيونداي i20 N 2021
أول صورة تشويقية لـ هيونداي i20 N 2021
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