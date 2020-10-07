بعد تراجعه 15 جنيها.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 8-10-2020

تراجعت أسعار الذهب بنحو 15 جنيها وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 835 جنيها إلى 820 جنيها.





وخسر سعر جرام الذهب في مصر، نحو 15 حنيها خلال تعاملات الأربعاء متأثرا بتراجع المعدن الأصفر عالميا أمام ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل الحديث حول أي حزم تمويلية محفزة للاقتصاد الأمريكي بعد الانتخابات الأمريكية.





ويستعرض صدى البلد اسعار الذهب اليوم الخميس 8-10-2020 حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 820 جنيها.. وسعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 938 جنيها.. وسجل الجرام من عيار 22 نحو 863 جنيها.. وعيار 18 سجل اليوم 703جنيهات.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



