لجنة ضبط الأداء المهني للإعلام تكشف مفاجأة عن قرارات مرتقبة

قال صلاح دندش عضو لجنة ضبط الأداء المهني للإعلام الرياضي، إن هناك بعض الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى الفترة المقبلة لضبط الإعلام الرياضي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن الموقف صعب وهناك ضباب فى هذا الشأن.





وأشار إلى أن الإعلام المقروء أقل حدة وهجوما من الإعلام المرئي، موضحًا أن الشئ الذي سيضبط تلك الأزمة؛ هو الضمير و العمل لـ مصلحة البلد، وتقديم مادة نظيفة".





ولفت إلى أن العمل فى المجال الإعلام الرياضى يجب أن يكون للإعلاميين فقط، وأن نعطي العيش لخبازه، وسيتم تغليظ العقوبة لمن يتجاوز أو يتدخل فى حياة أى شخصية عامة".





وأوضح أن الفترة الماضية عرض على شاشة احدى القنوات ردح بين نجوم كبار، مؤكدًا :" هذا الأمر غير مقبول ولذلك على الجميع الالتزام بضبط النفس".



