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سيارات

رينو تستعد لنقلة نوعية في عالم السيارات قريبا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:51 ص
رينو
رينو
أماني نوار
تتسابق شركات صناعة السيارات دائمًا لجذب أكبر عدد من العملاء، وفي السنوات الأخيرة زادت المنافسة لإضافة كل ما هو جديد على سياراتها، من أجل الاستحواذ على حصص أكبر من المبيعات في الأسواق، وفي ذلك الإطار، قررت "رينو" هي الأخرى استقطاب الزبائن بمركبة فريدة.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن "رينو" تستعد قريبًا للكشف عن سيارة كهربائية بميزات غير مسبوقة خلال حدث eWays، الذي سيعقد في الفترة ما بين 15 ، 26 أكتوبر الجاري.

وتشير التسريبات إلى أن سيارة رينو المنتظرة ستبني على منصات CMF-EV، إضافةً إلى أن السيارة ستحصل على هيكل بطول 4 أمتار و20 سم.

أما الأهم من كل ذلك، فإن السيارة ستعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، وستزود ببطاريات تكفيها لتقطع مسافة 600 كلم بالشحنة الواحدة؛ وبذلك ستتفوق السيارة على تسلا الشهيرة من هذه الناحية، وقد تحصل هذه السيارة على ميزات الشحن اللاسلكي عبر منصات خاصةً قد تستعمل في الطرقات مستقبلًا.

يذكر أن توكيلات رينو وفولكس فاجن وأودي وسكودا وسيات في مصر، تستعد طرح العديد من الموديلات الجديدة في السوق المصرية، وذلك خلال الشهور القادمة وفي عام 2021. 

أما الطرازات الجديدة فسيكون منها موديل سكودا أوكتافيا الجيل الجديد وسكودا سوبرب فيس ليفت ونسخ خاصة من موديلات سكودا أوكتافيا وسوبرب وسكالا وكاميك وسيات ليون الجيل الجديد وطرازات كوبرا الجديدة وأودي Q7 الجيل الجديد وأودي A5 الجيل الجديد وQ2 الفيس ليفت وA4 الفيس ليفت وفولكس فاجن كادي 5 الجديدة.

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