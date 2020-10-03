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سيارات

أسعار ومواصفات رينو كادرجار في السوق المصري

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
رينوكادجار
رينوكادجار
أماني نوار
تنتمي سيارة رينو كادجار إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ،سعة 1200 سي سي تيربو ، وينتج قوة 130 حصان ، وعزك أقصى للدوران 205 نيوتن /متر متصل ناقل حركة 7 سرعات  سعر السيارة في السوق المصري للفئة الاولى 364 ألف ، والفئة الثانية 399 الف ، والفئة الثالثة 424.
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وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي ، التي تتسارع من وضع الثبات ، حتى 100 كم / ساعة في مدة زمينة تستغرف 10.1 ثانية ، بالإضافة إلى مجموعة من المواصفات ووسائل الامن والسلامة ومنها عدد 6 وسائد هوائية ، ونظام فرامل abs  المانعة للانغلاق .

كما احتوت السيارة على مجموعة من التجهيزات والكماليات ، ومنها جنوط رياضية مقاس 17 بوصة ،  ومصابيح أماية وخلفية ، ومرايات جانبية كهربائية ، وإضاءة المصابيح الامامية LED  ، بالإضافة إلى مثبت سرعة ن وحساسات ركن  خلفية ، ومكبف هواء يدوي ، وزجاج كهربائي ملون .

دعمت رينو كادجار الفئة الثانية منها بتجهيزات وعوامل الامان المتواجدة في الفئة الأولي بالإضافة إلى جنوط رياضية  مقاس 1 بوصة ، وتكييف هواء أوتوماتيك ، ومرايا الرؤية الجانبية ذاتية الغلف ويمكن التحكم بها كهربائيا .


كما زودت بنظام تشغيل المحرك بدون مفتاح ، ونظام التشغيل التلقائي للمصابيح ، ونظام استشعار الامطار ، وتشغيل المساحات تلقائيا .
أما الفئة الثالثة تحتوي على جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وخاصية الركن الذاتي، ومخارج تكييف هواء خلفية، ومصابيح ضباب أمامية LED، والتحكم كهربائيا بمقعد السائق، ومقاعد أمامية ذاتية التدفئة مع خاصية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات ذاتية التعتيم، وغيرها.

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يذكر أن أعلنت شركة رينو عن استعدادها لطرح سيارة جديدة في في مصر خلال 48 ساعة، موضحة أنها ستقوم بالإعلان عن الموديل الجديد التي ستقدمه للسوق المصري غدا .

ونشرت رينو عبر موقعها الرسمي فيديو غامض يبدأ عدا تنازليا لسيارة جديدة سيتم طرحها في مصر، واكدت أنها مفاجأة رينو الجديدة في مصر.

ومن المرجح أنها سيارة موجودة بالفعل في السوق المصري إلا أن رينو ستطرح موديل 2021 من السيارة فقط ولن يكون هناك موديل جديد كليًا خصوصا بعد تأكيدها ونشرها في الإعلان جمله "مش محتاج تكون خبير عشان تعرف المفاجأة".

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