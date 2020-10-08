بـ 3 خطوات.. طرق علاج ارتفاع السكر المفاجئ

أغلب مرضى السكري يحتاجون إلى علاج ارتفاع السكر المفاجئ، والذي يمكن ان يحدث بسبب اللخبطة في تناول الطعام، او الشعور بالحزن أو التعرض للصدمات، لذا إن كان في المنزل مريض سكر فعليك بمعرفة علاج ارتفاع السكر المفاجئ.
ومن اهم طرق علاج ارتفاع السكر المفاجئ معرفة السبب الذي يجعل السكر يرتفع في الدم؛ حيث انه يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم؛ عندما لا يستطيع جسمك نقل السكر بشكل فعال من الدم إلى الخلايا، مما يتسبب في مشاكل ومضاعفات خطيرة .
وإذا ظهرَتْ علامات وأعراض الحماض الكيتوني السكري، و حالة ارتفاع السكر المفاجئ، فربما عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ أو تُحجَز بالمستشفى، ويمكن أن يساعد العلاج الطارئ في خفض سكر الدم لمستواه الطبيعي، غالبًا ما يشمل العلاج:
1- السوائل :
والحصول على السوائل كـ علاج ارتفاع السكر المفاجئ سواء عن طريق الفم أو بالحقن الوريدية ان يعوض السوائل المفقودة من خلال زيادة التبول، بالإضافة إلى المساعدة في تخفيف السكر الزائد في الدم.
والحصول على السوائل كـ علاج ارتفاع السكر المفاجئ سواء عن طريق الفم أو بالحقن الوريدية ان يعوض السوائل المفقودة من خلال زيادة التبول، بالإضافة إلى المساعدة في تخفيف السكر الزائد في الدم.
2- حقن الأنسولين :
ويساعد حقن الأنسولين الأنسجة على القيام بوظيفتها على نحو ملائم وعلاج ارتفاع السكر المفاجئ؛ للمساعدة في الحفاظ على الوظيفة الطبيعية للقلب، والعضلات، والخلايا العصبية.
3- المضادات الحيوية :
وإذا توقَّع الطبيب العدوى البكتيرية، فربما يصف المضادات الحيوية لـ علاج ارتفاع السكر المفاجئ، وإذا كانت هناك احتمالية للإصابة بنوبة قلبية، فقد يوصي الطبيب بمزيد من فحوص القلب.