بـ 3 خطوات.. طرق علاج ارتفاع السكر المفاجئ

ومن اهم طرق علاج ارتفاع السكر المفاجئ معرفة السبب الذي يجعل السكر يرتفع في الدم؛ حيث انه يحدث

في الدم؛ عندما لا يستطيع جسمك نقل السكر بشكل فعال من الدم إلى الخلايا، مما يتسبب في مشاكل ومضاعفات خطيرة .