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توك شو

عادل توفيق: زرع عدسات لعيني مريض في ليلة واحدة جريمة.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:26 ص
أحد الأطفال المتضررين
أحد الأطفال المتضررين
إبراهيم القادري
قال الدكتور عادل توفيق، رئيس قسم جراحة العيون بمستشفى الأقصر الدولي، إن الطفل أسامة لم يتم إجراء عملية الليزر في عينه لأنها غير صالحة له، بل تم زرع عدسات .

وأضاف عادل توفيق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الأطفال يمكن زرع عدسات لهم ويتم عمل عين وننتظر يوما حتى نرى النتيجة، ومن ثم نقوم بعمل العين الأخرى، مؤكدا أن زرع عدسات لعينين لمريض في ليلة واحدة يعد جريمة.

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم علي، والد أحد المتضررين، أن ابنه أسامة سنه 15 عاما، والدكتور الذي قام بإجراء العملية له يقوم بعمل عملية الليزر للجميع سواء صغارا أو كبارا.

وتابع "عبد الكريم"، أن ابنه هو الذى طلب أن نقوم بعمل عملية الليزر له ولكن الدكتور نوه بأن نقوم بزرع عدسات له أفضل.

واستكمل أن بعد ذهابنا إلى المنزل بعد إجراء العملية، وجدنا أن هناك عين سلمية والأخرى تضررت بسبب إجراء العملية.

وفي ذلك الصدد، أكد محمد السيد، والد طفلة أخرى مصابة، أن ابنته سنها 3 سنوات، وتعاني من "حول بسيط" وعندما ذهب بها إلي الطبيب قال إنها تحتاج إلى إجراء عملية؛ لأن "الحول" كان خارجيًا، وبعد إجراء العملية تحول الحول إلى "حول داخلي".

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