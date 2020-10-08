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رياضة

الأهلي يكشف موعد السفر إلى المغرب وطلب جديد من كاف قبل مواجهة الوداد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
محمد رشاد
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد سفر بعثة الفريق الأول إلى المغرب من أجل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الوداد في المغرب مباراة الذهاب بدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ خلال مقابلة عبر قناة الأهلي: "سنتوجه إلى المغرب يوم الثلاثاء الساعة 3 ظهرًا".

وأضاف موضحًا: "سنتدرب اليوم الخميس ويوم الجمعة إجازة، والاتحاد الإفريقي طلب ملف كامل لكل لاعب سيتوجه إلى المغرب خاص بالتحاليل الطبية، وغدًا سيكون هناك تدريب واستشفاء ومسحة خاصة بالسفر وبمباراة بيراميدز".

واختتم: "هناك مسحتين قبل السفر للمغرب، الأولى تتبع وزارة الصحة المغربية، والثانية تتبع الكاف، وعندما نصل هناك سنجري مسحتين إضافيتين".

واكتفى الأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك إنبي في مباراة الفريقين بالجولة 32 التي انتهت (3-0) على استاد الأهلي We السلام.

الأحمر اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية، ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز بأخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة).

كما بات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، حيث كان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.
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