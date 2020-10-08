AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يتوعد الصين بسبب كورونا: ستدفعون ثمنا باهظا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين ستدفع ثمنًا باهظًا بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وأضاف ترامب في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس "الصين ستدفع ثمنا باهظا مقابل ما تسببت به للولايات المتحدة وللعالم".

وتابع "أريد للأمريكيين أن يحظوا بالعلاج نفسه الذي حظيت به والعلاج سيكون متوفرا في المستشفيات مجانا".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصينية أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزًا لعامة الناس بين شهري نوفمبر وديسمبر.

وأكدت الحكومة الصينية على أنه لا حاجة لإعطاء اللقاح لكل شخص، وأن الأولوية ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية.

وتتولى الشركات الحكومية الصينية مسئولية إنتاج اللقاح، ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية السنوية 610 ملايين جرعة.

وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للقاحات في العالم، إذ يمكنها توفير أكثر من مليار جرعة من أي لقاح تستهدف إنتاجه سنويًا، من خلال 40 مصنعًا تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سبوتنيك V يزرع الأمل في العالم.. بوتين يبشر بأول لقاح يمنح مناعة مستدامة من فيروس كورونا.. و20 دولة تطلب مليار جرعة

ترامب: اتفقنا على توفير 100 مليون جرعة لقاح كورونا .. والجيش سيتولى توزيعها

سعره 100 جنيه أسترليني.. الصين تذهل العالم بإنتاج علاج لفيروس كورونا فى ديسمبر

الإنتاج في ديسمبر.. حسام حسنى: مصر ستكون مركزا لتصنيع لقاح كورونا في أفريقيا.. فيديو

تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا المحتمل

السلاوي مستشار ترامب العلمي يعلن موعد توافر لقاح كورونا

ترشيحاتنا

الجامعة العربية تمنح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

تحرك أمريكي قد يطيح برأس أردوغان.. عقوبات قاصمة في الطريق

حقيقة تخفيض قيمة التصالح للمباني مجددا.. متحدث الوزارة يجيب|فيديو

حسام عاشور للأهلي في حوار ساخن مع البلدوزر: لست خائنًا ولا أبحث عن الأموال

بنزين 80 بـ 6.25 جنيه لنهاية العام.. تعرف على الأسعار الجديدة في مصر

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لبيع أزارو إلى الاتفاق السعودي.. وحسم الصفقة الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق «الخطة العامية» في جولة بدور العرض السينمائي

أطعمة غير متوقعة تخلصك من سموم الجسم في دقائق

ثريا وفوزية تتحديان المجتمع بأول مطعم للنساء في السعودية .. شاهد