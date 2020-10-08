ترامب يتوعد الصين بسبب كورونا: ستدفعون ثمنا باهظا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين ستدفع ثمنًا باهظًا بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأضاف ترامب في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس "الصين ستدفع ثمنا باهظا مقابل ما تسببت به للولايات المتحدة وللعالم".





وتابع "أريد للأمريكيين أن يحظوا بالعلاج نفسه الذي حظيت به والعلاج سيكون متوفرا في المستشفيات مجانا".





وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصينية أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزًا لعامة الناس بين شهري نوفمبر وديسمبر.





وأكدت الحكومة الصينية على أنه لا حاجة لإعطاء اللقاح لكل شخص، وأن الأولوية ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية.





وتتولى الشركات الحكومية الصينية مسئولية إنتاج اللقاح، ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية السنوية 610 ملايين جرعة.





وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للقاحات في العالم، إذ يمكنها توفير أكثر من مليار جرعة من أي لقاح تستهدف إنتاجه سنويًا، من خلال 40 مصنعًا تنتشر في جميع أنحاء البلاد.



