شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئ لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وفي هذا السياق قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في علم الأرقام .. إذا كنت مولودا في يوم 8 أكتوبر إذا كنت مولودا في يوم 8 أكتوبر فإن ذلك يعني أن لديك القدرة على توظيف جهودك في شيء مثالي.. أنت أيضا شجاع ومحدد ودقيق. كما أن مواهبك تساعدك على تحقيق النجاح.





وأضافت عبير فؤاد أن مواليد 8 أكتوبر تبحث أيضا عن الدقة والجودة في كل شيء دائما.





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وقدمت خبيرة الأبراج نصحية لمواليد 8 أكتوبر يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.





ومن جانب أخر كشفت عبير فؤاد عن توقعات الأبراج من الجانب العاطفي و العائلي و المهني و المادي لمواليد برج الميزان في يوم 8 أكتوبر.





مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورا في حياتك.





اجتماعيا وعاطفيا: التناغم الفلكي يدفعك للاهتمام بشخص في محنة وتقدم له يد العون.



