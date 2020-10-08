محمد سعيد.. عميدًا لكلية التربية النوعية بقنا

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا بتكليف الدكتور محمد سعيد عبد الله، أستاذ الخزف بكلية التربية النوعية بقنا، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال عميد الكلية.





والدكتور محمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية بقنا، أستاذ الخزف بقسم التربية الفنية، ويشغل حاليًا منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وهو من مواليد قرية دندرة بمحافظة قنا عام 1966.





حصل سعيد على معهد معلمين نظام الخمس سنوات "دار المعلمين بقنا" عام 1986 ثم بكالوريوس الفنون والتربية بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرب وأول الدفعة في قسم التربية الفنية – كلية التربية بجامعة المنيا عام 1990، وحصل على دبلوم خاص في التربية الفنية من كلية التربية النوعية بكفر الشيخ – جامعة طنطا" 1995 – 1997"، وماجستير في التربية الفنية – تخصص خزف من قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس عام 1999، وتمهيدى دكتوراه في التربية الفنية من كلية التربية جامعة عين شمس"1999 – 2000" ثم دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية تخصص خزف من قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس عام 2004.





وعين سعيد، في بداية حياته؛ معلمًا للتربية الفنية ومشرفًا على التربية العملية بمدرستى دار المعلمات بقنا وفاطمة الزهراء الثانوية بنات بقنا من عام 1990 حتى 1993، ثم عين معيدًا بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية – وزارة التعليم العالى من 1993 حتى 1998، ثم معيدًا بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى من 1998 حتى 1999، ثم مدرس مساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى من 2000 حتى 2004 ومدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى من 2004 حتى 2009، ثم رقى إلى درجة أستاذ الخزف المساعد من 2009 حتى 2015، ورقى إلى وظيفة أستاذ مساعد تخصص تربية فنية "خزف" في 2009، ورقى إلى وظيفة أستاذ تخصص تربية فنية " خزف " في ديسمبر 2015.





وعمل سعيد، من قبل محاضرًا بكلية الفنون والعمارة بجامعة عمر المختار بالجماهيرية الليبية من 2007 حتى 2011، وشغل من قبل موقع المدير التنفيذى للوحدة الإنتاجية بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى، من 2011 حتى 2014 ، وشغل موقع قائم بأعمال وكيل كلية التربية النوعية بقنا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من نوفمبر 2011 حتى سبتمبر 2014، ثم قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب من سبتمبر 2014 حتى ديسمبر 2015 ، ثم وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب من ديسمبر 2015 وحتى الآن.





ونظم عدة معارض فردية خاصة منها، معرض "فخاريات حدائقية" بقصر ثقافة قنا في 2005 – معرض "بورتريه النحت البارز بين تقنيات تشكيل ومعالجة الأسطح الخزفية" بقصر ثقافة قنا في 2006 – معرض "استلهامات من فخاريات قنا وشعارات على هامش الاستلهامات" بقصر ثقافة قنا 2007 – معرض "الخروج عن صمت القالب" بجمعية بيت درنه الثقافى بليبيا أبريل 2009 – معرض "مكملات عود البخور بين الشكل والوظيفة" بقصر ثقافة قنا في 2011 - معرض "مكملات الشكل وفخاريات قنا" بقصر ثقافة قنا في 2011 – معرض "حاويات وفوهات" بقصر ثقافة قنا في 2014 – معرض " هو "استلهامات خزفية من الحرف العربى" بقصر ثقافة قنا في 2015، بالإضافة إلى المشاركة في أكثر من 14 معرضا جماعيا داخل مصر والوطن العربى.





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