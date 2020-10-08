متلازمة خطيرة تظهر مع الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

مع اقتراب فصل الشتاء السريع وعدم ظهور أي علامات على توقف الفيروس المستجد، حان الوقت الآن لتكون أكثر يقظة تجاه جميع العلامات والأعراض التي تحدث للجسم من احتمال الإصابة بعدوى فيروس كورونا.











فقد تم نشر قائمة بجميع الأعراض بما في ذلك متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى البالغين (MIS-A) وكوفيد الطويل.









أدرجت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) القائمة الكاملة للأعراض التي ظهرت من COVID-19، وتشمل هذه: حمى أو قشعريرة، سعال، وضيق التنفس أو صعوبة التنفس، وإعياء، وآلام في العضلات أو الجسم، وصداع الراس









يالإضافة إلى فقدان شديد في حاسة التذوق أو الشم، والتهاب الحلق، واحتقان أو سيلان، والأنف، والغثيان أو القيء، وإسهال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.









القائمة شاملة إلى حد ما ولكنها لا تتضمن بعض الأعراض المكتشفة حديثًا التي حددها مركز السيطرة على الأمراض، وبعضها خطير للغاية ومخيف إلى حد ما.









حتى الآن، حدد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مؤخرًا متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى البالغين (MIS-A)، ويشبه هذا متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) - كعرض يجب أن يكون الأطباء على دراية به.









ظهرت تقارير عن متلازمة التهابية غامضة عند الأطفال لأول مرة في الربيع، وأطلق الأطباء على الحالة اسم MIS-C ، أو "متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال".









يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بهذه المتلازمة النادرة، التي تؤثر على أعضاء متعددة وغالبًا ما تتطلب دخول المستشفى، من الحمى وآلام البطن والقيء والإسهال وآلام الرقبة والطفح الجلدي واحتقان العينين والتعب.









خلال الصيف، كانت هناك تقارير عن ظهور متلازمة مماثلة عند البالغين، حيث يصف تقرير CDC الجديد 27 حالة من MIS-A من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.









كانت بعض الأعراض لدى البالغين مماثلة لتلك التي تظهر عند الأطفال، بما في ذلك الحمى وأعراض الجهاز الهضمي والطفح الجلدي، كما أبلغ بعض المرضى عن ألم في الصدر أو خفقان القلب، وكان لديهم مستويات مرتفعة من علامات الالتهاب.









ويشير مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى أن الوقت بين العدوى وأعراض MIS-A لا يزال غير واضح بنسبة 100 في المائة، وهي حقيقة تضيف "إلى عدم اليقين بشأن ما إذا كان MIS-A يمثل مظهرًا من مظاهر العدوى الحادة أو ما بعد الحادة تمامًا".









وبغض النظر عن المجموعة الأولية من أعراض فيروس كورونا فإن أحد جوانب COVID-19 التي تركت الأطباء في حيرة هو أن بعض أعراض فيروس كورونا تميل إلى الاستمرار حتى أشهر بعد الشفاء التام، ويشار إلى هذه الحالة منذ ذلك الحين باسم "COVID الطويل" ويمكن أن تترك بعض المرضى مرهقين ومرضين لعدة أشهر.







