87 مليون جنيه.. جهود الداخلية فى ضبط قضايا غسيل الأموال خلال الشهر الماضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.





أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال خلال شهر سبتمبر الماضى عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (18 عنصر إجرامى).. لإرتكابهم عدد (5 قضايا فى مجال غسل الأموال) حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة فى العديد من الأنشطة المختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.





قدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة فى تلك القضايا قرابة (87,000,000 – سبعة وثمانون مليون جنيه).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.