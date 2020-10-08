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فن

حسام حبيب يهنئ زوجته شيرين بعيد ميلادها: دمتي لي شيئا جميلا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:46 م
صدى البلد
شيرى نبيل
حرص الفنان حسام حبيب علي تهئنة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادها.

حيث نشر حسام حبيب صورة له وهو يحتضن زوجته عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وعلق علي الصورة: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنة إنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا  ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".

من ناحية أخري حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".

أصل السكوت في الحالة دي هو أبلغ رد .. عايزني أحبه وأمشي في سكة مغمضة وياه.. وأصبح ألاقي نفسي ضحية جديدة من ضحاياه

وأخدلي سنين دموع عذاب وندم.. وأنا بنساه".

هنساه .. عايزني أسيبله قلبي ده اللي محلتيش غيره.. وأسلم ليه وأسيب نفسي وأنا واثقة في ضميره .. وضميره مات واللي يموت ما بترجعلوش حياة".

عارفة أنه مجروح جرح مش قادر في يوم ينساه .. والجرح ده خلاه يشوف في كل واحدة من حبه القديم صورة خايفة أديله قلبي وأكون له حضن أمان فيكسرني.. ومين هينصرني .. ساعتها لو خاني يا ناس ما أنا برضه معذورة".

"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب، هو ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.
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