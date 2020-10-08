بعد إعلان ترامب الشفاء به.. التفاصيل الكاملة عن عقار ريجينيرون

بعد إعلان ترامب الشفاء به سنعرض لكم التفاصيل الكاملة حول عقار ريجينيرون حيث أرجع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الفضل في العلاج التجريبي للعقاقير إلى مساعدته في التعافي من Covid-19 ، وأشار إلى أن تشخيصه قد يكون ”نعمة مقنعة” في المعركة ضد الفيروس.
ووفقا لشبكة cnn health لا يزال العلاج التجريبي بالأجسام المضادة لـ Regeneron قيد التجارب السريرية على نطاق واسع ، ولكنه كان متاحًا للاستخدام وهو أمر يتعين على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة عليه على أساس فردي.
العلاج بالأجسام المضادة هو عبارة عن مزيج من اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة المصممة خصيصًا لمنع الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب Covid-19 ، وفقًا لبيان الشركة.
يستخدم العلاج بالأجسام المضادة للكوكتيل اثنين أو أكثر من الأجسام المضادة المصممة معمليًا ويشتمل كوكتيل Regeneron على جسم مضاد أحادي النسيلة يستهدف بروتين سبايك الذي يستخدمه الفيروس للتنقيب في الخلايا السليمة ، وجسم مضاد آخر يستهدف جزءًا مختلفًا من فيروس كورونا الجديد ويساعد في حبس وإيقاف التكاثر الفيروسي.