AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إعلان ترامب الشفاء به.. التفاصيل الكاملة عن عقار ريجينيرون

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:41 م
صدى البلد
آلاء حسن
بعد إعلان ترامب الشفاء به سنعرض لكم التفاصيل الكاملة حول عقار ريجينيرون حيث أرجع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الفضل في العلاج التجريبي للعقاقير إلى مساعدته في التعافي من Covid-19 ، وأشار إلى أن تشخيصه قد يكون ”نعمة مقنعة” في المعركة ضد الفيروس.


ووفقا لشبكة cnn health لا يزال العلاج التجريبي بالأجسام المضادة لـ Regeneron قيد التجارب السريرية على نطاق واسع ، ولكنه كان متاحًا للاستخدام وهو أمر يتعين على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة عليه على أساس فردي. 


العلاج بالأجسام المضادة هو عبارة عن مزيج من اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة المصممة خصيصًا لمنع الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب Covid-19 ، وفقًا لبيان الشركة.


يستخدم العلاج بالأجسام المضادة للكوكتيل اثنين أو أكثر من الأجسام المضادة المصممة معمليًا ويشتمل كوكتيل Regeneron على جسم مضاد أحادي النسيلة يستهدف بروتين سبايك الذي يستخدمه الفيروس للتنقيب في الخلايا السليمة ، وجسم مضاد آخر يستهدف جزءًا مختلفًا من فيروس كورونا الجديد ويساعد في حبس وإيقاف التكاثر الفيروسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور اللقاح في 2021.. 9 أسباب تجعلك متفائلا في أزمة كورونا

كوكتيل الأجسام المضادة.. أطباء بريطانيا يستعدون لتجربة دواء جديد لفيروس كورونا

الأول من نوعه.. دواء مخصص للقضاء على فيروس كورونا في أكسفورد

بشرى سارة.. شركة أمريكية تعلن عن اكتشاف دواء لعلاج فيروس كورونا

يمنح للحالات الخطرة.. ترامب يحصل على هذا الدواء ضمن خطة علاجه

علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا

ترشيحاتنا

حكم النوم على البطن.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

أعمال يومية تدخلك الجنة.. و20 أمرا تكفر ذنوبك

خاص | حسن موسى: فوجئت بإقالتي.. 3 أسباب وراء الابتعاد عن الممتاز

الأهلي يفقد محمد محمود ومحمود متولي في الموسم الجديد بسبب الإصابات

تغنيك عن الأنسولين.. دراسة تكشف عن فاكهة تثبت قدرتها على خفض السكر بالدم

يا بلاش.. شوبير: قميص منتخب مصر بـ 1400 جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

بـ الكاجوال الجذاب.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

حقيقة أم شائعة.. هل النظارات تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟