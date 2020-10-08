بعد إعلان ترامب الشفاء به.. التفاصيل الكاملة عن عقار ريجينيرون





ووفقا لشبكة cnn health لا يزال العلاج التجريبي بالأجسام المضادة لـ Regeneron قيد التجارب السريرية على نطاق واسع ، ولكنه كان متاحًا للاستخدام وهو أمر يتعين على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة عليه على أساس فردي.









العلاج بالأجسام المضادة هو عبارة عن مزيج من اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة المصممة خصيصًا لمنع الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب Covid-19 ، وفقًا لبيان الشركة.







