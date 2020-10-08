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مرأة

بالكاجوال.. حنان مطاوع تخطف الأنظار على البحر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:06 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
نهى هجرس
نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وظهرت حنان مطاوع، ببنطال جذاب باللون البيج، ويتميز بتفصيلة تبرز جمالها، ومرتدية معه تي شيرت بسيط باللون الأبيض ليتناسب مع ظهورها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حنان مطاوع في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك.

كما اختارت تسريحة الكعكة التى تتناسب مع ظهورها الكاجوال الجذاب.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرفبة باللون الذهبي وساعة لليد.

وعلقت على الصورة قائلة " اخر ايام الصيفية 🤩⛱🏖 دايمًا بيبقى فى متعة فى اخر ايام الصيف 😍😍😍"
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