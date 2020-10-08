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أخبار البلد

عمرو الليثي: واحد من الناس يواصل رسالته كأول وأكبر بوابة خير وعطاء على الشاشة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:25 م
عمرو الليثى
عمرو الليثى
حمادة خطاب
أعلنت شبكة قنوات الحياة عن عودة البرنامج الشهير واحد من الناس للاعلامى الكبير د. عمرو الليثى  ، حيث ستبدأ إذاعة أولى حلقات البرنامج الجمعة 16 اكتوبر الجاري 

واذاعة قناة الحياة  البرومو الخاص بالبرنامج ونشرت عبر صفحتها الرسمية عودة برنامج واحد من الناس 16 اكتوبر، وتضمن البرومو صور لفريق العمل وتعليق صوتي للاعلامى د. عمرو الليثى وجاء فيه: ١٢ سنة في حب الناس و في إطلالته الجديدة على شاشة الحياة يواصل برنامج واحد من الناس رسالته كأول وأكبر بوابة خير وعطاء على شاشة التليفزيون  .

وتابع الليثى ان الخير مصدر السعادة للناس ، وواحد من الناس حريص على سعادتكم  ، وعمل الخير دائما اختيار ومع واحد من الناس واجب علينا " وان واحد من الناس دايمًا سدد "

وأعلنت شبكة قنوات الحياة عن عودة الإعلامي عمرو الليثي للظهور عبر شبكة قنوات الحياة من خلال البرنامج الشهير "واحد من الناس".

وأذاعت قناة الحياة عبر شاشتها  البرومو والإعلان التشويقي عن عودة الاعلامي عمرو الليثى لقناة الحياة ببرنامج واحد من الناس، والذي تضمن ظهور الليثي وهو يتابع الاستعدادات النهائية لعودة برنامج واحد من للناس مع فريق العمل وشكل الديكورات، وسيتم الاعلان عن كافة التفاصيل وإذاعة أولى حلقات البرنامج قريبا.
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مصادر: عمرو الليثى يقدم البرنامج الرئيسي لقناة الحياة

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