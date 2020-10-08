عمرو الليثي: واحد من الناس يواصل رسالته كأول وأكبر بوابة خير وعطاء على الشاشة

أعلنت شبكة قنوات الحياة عن عودة البرنامج الشهير واحد من الناس للاعلامى الكبير د. عمرو الليثى ، حيث ستبدأ إذاعة أولى حلقات البرنامج الجمعة 16 اكتوبر الجاري





واذاعة قناة الحياة البرومو الخاص بالبرنامج ونشرت عبر صفحتها الرسمية عودة برنامج واحد من الناس 16 اكتوبر، وتضمن البرومو صور لفريق العمل وتعليق صوتي للاعلامى د. عمرو الليثى وجاء فيه: ١٢ سنة في حب الناس و في إطلالته الجديدة على شاشة الحياة يواصل برنامج واحد من الناس رسالته كأول وأكبر بوابة خير وعطاء على شاشة التليفزيون .





وتابع الليثى ان الخير مصدر السعادة للناس ، وواحد من الناس حريص على سعادتكم ، وعمل الخير دائما اختيار ومع واحد من الناس واجب علينا " وان واحد من الناس دايمًا سدد "





وأعلنت شبكة قنوات الحياة عن عودة الإعلامي عمرو الليثي للظهور عبر شبكة قنوات الحياة من خلال البرنامج الشهير "واحد من الناس".