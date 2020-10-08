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رياضة

إصابة أونانا حارس أياكس بـ كورونا للمرة الثانية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد الكاميروني اليوم الخميس، إصابة أندريه أونانا حارس مرمى آياكس الهولندي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للمرة الثانية.

وأكد طبيب الاتحاد، ويليام نجاتشو، خلال مؤتمر صحافي أن لاعب الوسط بيير كوندي تأكد إصابته بالفيروس أيضًا وتم خضوعه للعزل الصحي بجوار اللاعب المصاب أيضًا مومي نجامالو.

وأوضح الطبيب أن الإصابتين حدثت أثناء معسكر المنتخب في هولندا لأن جميع اللاعبين كانت نتيجة اختباراتهم "PCR" سلبية عند وصولهم لهولندا الاثنين الماضي.

وفي سياقا آخر، 

وأصدر الفريق الكتالوني بيانا رسميا، اليوم، أكد فيه أن الأصوات التي تم جمعها في عملية حملة سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الكتالوني التي وصلت إلى ما يزيد على 16520 صحيحة.

وخرجت حملة مناهضة لمجلس الإدارة يتزعمها المرشح الرئاسي فيكتور فونت، والتي نجحت في جمع أكثر من 20 ألف توقيع للإطاحة ببارتوميو ومجلسه.

وأعد نادي برشلونة لجنة من أجل مراجعة صحة التوقيعات، حيث من المفترض أن تصل التوقيعات الصحيحة إلى 16520 وهو ما حدث بالفعل ووصلت عدد التوقيعات المطلوبة إلى 16521، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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