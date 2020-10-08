عروس تواجه صدمة العمر بعد شراء فستان زفاف عبر الإنترنت.. شاهد

تلقت عروس صدمة عمرها بعد أن قررت شراء فستان زفافها عبر الإنترنت، حيث فوجئت عند توصيله إلى محل إقامتها بأنه مختلف تمامًا عن الفستان الأصلي الذي طلبته ولا يشبهه بأي شكل من الأشكال، وهو ما جعلها تشعر بأنها تعرضت للاحتيال خاصة وأن ما حدث كاد يفسد حفل زفافها





كانت العروس "ميجان تايلور"، كندية الجنسية، اشترت فستان الزفاف المستعمل مقابل مبلغ يعادل 60 جنيهًا إسترلينيًا عبر منصة للتجارة الإلكترونية، وكانت تفاصيل الإعلان الخاص به والصور المرفقة تتضمن المواصفات التي تبحث عنها، لكن المواصفات والصور لم تكن تمت للفستان الذي تم توصيله إلى محل إقامتها بأي صلة، حتى أن مقاسه لم يكن يناسبها.









وشاركت "تايلور" ذات الـ23 عامًا لقطة لها بعد تجربة الفستان الذي وصلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأكدت أنها صُدمت عند رؤيته، وأنه لا يشبه الصورة الملحقة بالإعلان على الإطلاق.





وأشارت إلى أنها تواصلت مع المنصة الإلكترونية التي اشترت الفستان من خلالها في الحال وطالبت باستعادة نقودها، لكن البائع رفض طلبها، في حين ظلت هي متمسكة بموقفها وأصرت على استرداد نقودها، مؤكدة أن ما حدث تسبب في إفساد حفل زفافها لأنها كانت تنتظر الفستان الموجود في الصورة، وليس الآخر الكارثي الذي تسلمته.







