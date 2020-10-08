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توك شو

درس علوم الشرطة بكلية هاندن.. السيرة الذاتية لولي عهد الكويت الجديد مشعل الجابر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:08 م
الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد
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قسم التوك شو
عرضت قناة «الغد» تقريرا عن الشيخ مشغل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الجديد في الكويت.


وذكر التقرير أن الشيخ مشعل الأحمد هو الابن السابع لأمير الكويت الراحل أحمد الجابر الصباح، وتولى منصب ولى العهد بالتزكية من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  و مباركة أسرة آل الصباح.


ونوهت القناة إلى أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح  ولد في الكويت عام 1940 و تلقى تعليمه في المدرسة المباركية عام 1960 و درس علوم الشرطة بكلية "هاندن" في المملكة المتحدة البريطانية.


وأكدت «الغد» أن الشيخ مشعل الأحمد التحق بوزارة الداخلية و تدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد عام 1967 ، وفي عام 1977 عينه الأمير الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا لديوانية شعراء النبط.


وأشار التقرير إلى أن الشيخ مشعل عين نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير ورافق الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح في رحلته الأخيرة للعلاج بالولايات المتحدة الأمريكية.
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