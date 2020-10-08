للموظفين وأصحاب المهن الحرة.. احصل على قرض شخصي بضمان رخصة السيارة

أعلن بنك QNB عن توفير مجموعة واسعة من برامج التمويل التي تلبي أغلب احتياجات العملاء، فيقدم قرض شخصي بضمان رخصة السيارة، وهذا القرض يساعدك في تغطية احتياجاتك المالية المتنوعة بناءًا على قيمة سيارتك.

وفيما يلي تفاصيل الحصول على قرض شخصي بضمان رخصة السيارة.





المزايا:





تأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض

الأقساط شهرية وثابتة طوال مدة القرض حتى لا تشعر بأي عبء

تمتع بعائد تنافسي

خصم الأقساط أوتوماتيكيًا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد





الخصائص

متاح لعملاء اوائل QNB وتميز فقط.

تقدم قرض يصل إلى 50% من قيمة السيارة بحد أقصى 350000 جنيه

مدة القرض تصل إلى 60 شهر

متوفر للمصريين فقط

متوفر بالجنيه المصري فقط

متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة

السن لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

موديل السيارة لا يتجاوز 3 سنوات ولا يكون محظور بيعها





يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن عن إطلاق برنامجه للاستجابة للتأثيرات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا في مصر بتقديم حزمة مالية لبنك QNB الاهلي ، أحد أكبر البنوك التجارية في البلاد، لدعم الشركات المحلية.





وهذا هو أول استثمار يتم في مصر في إطار "حزمة التضامن" التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتلبية احتياجات التمويل القصيرة الأمد للعملاء الحاليين.





ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا ممتازًا لبنك QNB الأهلي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتوفير القروض للشركات بتركيز خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه انخفاضًا في نشاطها وايراداتها و/أرباحها.



