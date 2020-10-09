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تعليم

التعليم تفتح باب التظلم من نتيجة الامتحانات المؤجلة لطلاب الثانوية العامة أصحاب الأعذار القهرية .. الأحد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن وزارة التربية والتعليم ، قررت فتح باب التظلمات امام طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين اجلوا امتحاناتهم ودخلوا امتحانات الدور الثالث ، بعد ان تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا فى مادة أو مادتين ، مشيرًا إلى أن باب التظلمات سيظل مفتوحا لمدة (5) أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق 11/10/2020 وتنتهى يوم الخميس 15/10/2020 أى قبل موعد بدء الدراسة.



وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أن هذا يأتي حرصًا من وزارة التربية والتعليم ، على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، لافتًا  إلى إن هؤلاء الطلاب لهم الحق فى التضرر من نتائج المواد التى قاموا بأداء الامتحان فيها فى هذا الدور فقط ولا يحق لهم التضرر فى المواد التى سبق وأن أدوا الامتحان فيها سابقًا.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تسدد الرسوم المخصصة للاطلاع على اوراق الطلاب المتظلمين ، وقدرها (مائة جنيه) عن كل مادة  ، فى أى فرع من فروع بنك مصر لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وبنفس الشروط والقواعد التى تم الإعلان عنها سلفًا.



وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحان الدور الثاني (مؤجلين) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا فى مادة أو مادتين، باعتبارها فرصة ثانية لهم.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة بالمستندات التى تثبت أحقيتهم فى أداء الدور الثاني للطلاب المؤجلين وحصلوا على موافقات قد وصل إلي 241 طالب/طالبة .

وقد أدى الامتحان طبقًا للجدول المعتمد 207 طالب/طالبة وتغيب (34) طالب/طالبة نجح منهم (76) طالب/طالبة بنسبة نجاح (31.5%).
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