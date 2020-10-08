عميد هندسة عين شمس: انتهاء موعد تسليم ملفات الطلاب الجدد الأحد القادم

اقرأ أيضا:

وأضاف عميد كلية هندسة لـ صدي البلد أنه عند دخول الطالب يتسلم استمارة الكشف الطبي واستمارة تحليل فيروس C، مشيرا إلى أن الكشف الطبي يشمل العديد من النواحي الطبية الصحية والتي تتمثل فى قياس حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان وكشف الباطنة وكشف فيروس سي ويتم عمل قاعدة بيانات بكل الحالات التي تحتاج متابعة وعلاج ويشمل ذلك حصر الأمراض المزمنة.

اقرأ أيضا:

جدير بالذكر أن فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس تأهل للمرحلة النهائية في مسابقة رالي القاهرة الـدولى للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020 والمتوقع إقامته في ديسمبر القادم، والتي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ، ضمن 19 فريقا تأهل للمرحلة النهائية من كليات الهندسة من الجامعات المصرية والمعاهد ، وحصولهم على الدعم المادي المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





وتم اختيار الفرق الـ19 المؤهلة عن طريق لجنة من رجال الصناعة في السوق المصري بخبرتهم في مجالات صناعة السيارات المحلية والصناعات الهندسية.









وأشار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إلى أن هذا الرالي هو نتيجة تعاون مثمر بين الأكاديمية وجامعة عين شمس، حيث يتولى مركز الإبداع والابتكار ihub وكلية الهندسة جامعة عين شمس الإشراف الفنى والتنظيمي.



