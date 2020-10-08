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تعليم

عميد هندسة عين شمس: انتهاء موعد تسليم ملفات الطلاب الجدد الأحد القادم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:55 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال  الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس  إن الكلية تواصل  الكشف الطبي للطلاب الجدد وتسليم الملفات ومن المقرر انتهاؤها يوم الأحد المقبل 11 أكتوبر.

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وأضاف عميد كلية هندسة لـ صدي البلد أنه عند دخول الطالب يتسلم استمارة الكشف الطبي واستمارة تحليل فيروس C، مشيرا إلى أن الكشف الطبي يشمل العديد من النواحي الطبية الصحية والتي  تتمثل فى قياس حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان وكشف الباطنة وكشف فيروس سي ويتم عمل قاعدة بيانات بكل الحالات التي تحتاج متابعة وعلاج ويشمل ذلك حصر الأمراض المزمنة.


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جدير بالذكر أن فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس تأهل للمرحلة النهائية في مسابقة رالي القاهرة الـدولى للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020 والمتوقع إقامته في ديسمبر القادم، والتي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ، ضمن 19 فريقا تأهل للمرحلة النهائية من كليات الهندسة من الجامعات المصرية والمعاهد ، وحصولهم على الدعم المادي المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتم اختيار الفرق الـ19 المؤهلة عن طريق لجنة من رجال الصناعة في السوق المصري بخبرتهم في مجالات صناعة السيارات المحلية والصناعات الهندسية.


وأشار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إلى أن هذا الرالي هو نتيجة تعاون مثمر بين الأكاديمية وجامعة عين شمس، حيث يتولى مركز الإبداع والابتكار ihub وكلية الهندسة جامعة عين شمس الإشراف الفنى والتنظيمي.

وأوضح الدكتور ماجد غنيمة الأستاذ بهندسة عين شمس والباحث الرئيسى للمشروع أن هذا هو الموسم الثالث للرالى، حيث عُقد العام الماضى فى نوفمبر ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية باستعدادات خاصة منها بناء طرق ومسارات للسباق ومساحات ومدرجات للمتفرجين ومساحات للتغطية الإعلامية، بمشاركة 15 فريقا مصريا وحضور 2500 متفرج وقدم أكثر من 50 عضوًا صحافيًا تغطية كاملة للحدث، وحصلت الفرق الفائزة على جوائز مالية قدرها مليون جنيه مصري، كما أقيمت فعاليات الموسم الأول لمسابقة رالي السيارات الكهربائية أيضا بالعاصمة الإدارية الجديدة في أكتوبر 2018 بعد منافسة قوية ضمت 9 فرق مصرية.
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