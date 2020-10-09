دعاء زيارة قبر الوالدين يوم الجمعة

دعاء زيارة قبر الوالدين ، ورد عن النبي أنه قال في حديثه الشريف أنه قال عند زيارة القبور أو المرور عليها«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الـمُؤْمِنِينَ، والـمُسْلِمِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، [وَيَرْحَمُ اللَّهُ الـمُستَقْدِمينَ مِنَّا والـمُستأخِرينَ] أسألُ اللَّهَ لنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ»

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دعاء زيارة قبر الوالدين

و عن عائشَةَ -رضي اللَّهُ عنها- قالت: كان رسُولُ اللَّهِ، -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-، كُلَّما كان لَيْلَتها منْ رسول اللَّه -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلى البَقِيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤمِنينَ، وأَتَاكُمْ ما تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ»، رواهُ مسلم.





و عن ابن عَبَّاسٍ -رَضَيَ اللَّه عنهما-، قال: مَرَّ رسُولُ اللَّهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- بِقُبورٍ بالمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْهِهِ فقالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنا وَلَكُمْ، أَنْتُم سَلَفُنا ونحْنُ بالأَثَرِ»، رواهُ الترمذي.