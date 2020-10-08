وزير قطاع الأعمال: نحاول إعادة القطن المصري لعرشه من خلال تنظيفه.. فيديو

وزير قطاع الأعمال ، إنه حين تولى الوزارة وجد أن الشركة القابضة للغزل والنسيج أعدت دراسة مع استشاري عالمي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بداية من زراعة القطن وحتى إنتاج الملابس الجاهزة. قال المهندس هشام توفيق





وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الغزل يعتمد على قطن رخيص وآخر غال والقطن المصري غال وكان على عرش الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول في العالم لفترة طويلة حتى ظهر القطن الأمريكي وانتشر بالأسواق بنسبة 40% تقريبا، و40% الأخرى لأقطان مختلفة الجنسية، و20% القطن المصري.





: نحاول إ عادة القطن المصري لعرشه من خلال تنظيفه أولا، ويتم ذلك من خلال مراكز تجميع تحصل على القطن من الفلاح مباشرة دون وساطة، ثم يتم عمل مزاد من خلال 11 شركة تجارة حتى الآن تم تسجيلها في المزادات، وهذا النظام ناجح حتى الآن في محافظتي الفيوم وبني سويف، ومحافظة الشرقية التي بدأ موسم القطن بها منذ 3 أسابيع، ومحافظة البحيرة التي بدأ الموسم بها مؤخرا. وأوضح هشام توفيق عادة







