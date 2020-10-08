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توك شو

وزير قطاع الأعمال: نحاول إعادة القطن المصري لعرشه من خلال تنظيفه.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:52 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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إبراهيم القادري
قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه حين تولى الوزارة وجد أن الشركة القابضة للغزل والنسيج أعدت دراسة مع استشاري عالمي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بداية من زراعة القطن وحتى إنتاج الملابس الجاهزة.

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الغزل يعتمد على قطن رخيص وآخر غال والقطن المصري غال وكان على عرش الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول في العالم لفترة طويلة حتى ظهر القطن الأمريكي وانتشر بالأسواق بنسبة 40% تقريبا، و40% الأخرى لأقطان مختلفة الجنسية، و20% القطن المصري.

وأوضح هشام توفيق: نحاول إعادة القطن المصري لعرشه من خلال تنظيفه أولا، ويتم ذلك من خلال مراكز تجميع تحصل على القطن من الفلاح مباشرة دون وساطة، ثم يتم عمل مزاد من خلال 11 شركة تجارة حتى الآن تم تسجيلها في المزادات، وهذا النظام ناجح حتى الآن في محافظتي الفيوم وبني سويف، ومحافظة الشرقية التي بدأ موسم القطن بها منذ 3 أسابيع، ومحافظة البحيرة التي بدأ الموسم بها مؤخرا.


وتابع وزير قطاع الأعمال، أن الخليج يعد من أهم أسباب تلوث القطن، وبناءً عليه تم تغيير المحالج بالكامل، والعام الماضي تم افتتاح أول محلج مطور أوتوماتيكي بالكامل في الفيوم، ويعطي تحليلا كاملا لـ"بالة القطن" ومواصفاته وتاريخها وكل المعلومات عنه.
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