نصحهما بعدم كشف زيارته الأولى فرفضا.. كيف عاقب ترامب طبيبين في والتر ريد خلال زيارته الثانية

الموظفين في مركز والتر ريد الطبي العسكري التوقيع على تقارير عدم إفشاء زيارته الغامضة العام الماضي للمشفى. كشف تقرير جديد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الأطباء و





وقام ترامب بزيارة غير معلنة للمستشفى العسكري في نوفمبر 2019 - في رحلة يكتنفها الغموض وتثار حولها الأسئلة عن طبيعتها.





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وطالب الرئيس الأمريكي بتوقيع اتفاقيات عدم إفشاء من الأطباء غير الطبيين، ومعظمهم من أعضاء الخدمة العسكرية في الخدمة الفعلية، حسبما ذكرت مصادر لشبكة NBC News.





وطبيبان على الأقل في والتر ريد رفضا التوقيع على اتفاقيات عدم الإفشاء ولم يُسمح لهما بالمشاركة في رعاية الرئيس.





ومن غير المعروف ما إذا كان يجب على الأطباء والعاملين الطبيين الذين عالجوا الرئيس الأمريكي خلال إقامته التي استمرت أربعة أيام في المستشفى أثناء اصابته بــ كورونا التوقيع على مثل هذه المستندات.





