AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس أرمينيا: على تركيا الخروج من الصراع مع أذربيجان

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:43 م
رئيس ارمينيا
رئيس ارمينيا
Advertisements
حمزة شعيب
دعا الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، إلى وقف تأجيح الصراع في ناغوراني كاراباخ لوقف نزيف الدماء، مشددا على ضرورة خروج تركيا من الحرب الدائرة مع أذربيجان، موجها في الوقت ذاته للشعب المصري.

وأضاف ارمين سركيسيان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن بوتين قال إن روسيا لديها اتفاقات مع دولة أرمينيا وليس مع إقليم ناغوراني كاراباخ، وسوف تدافع عنها، لأن شعب ناغوراني كاراباخ قرروا باستفتاء أنهم يريدون جمهورية مستقلة، واعترفنا بهذا الاستفتاء، ونحن نريد التبسيط ولا نريد التعقيد في الوقت الحالي، ونحن سنعترف بإقليم كاراباخ عندما يعترف به الجميع.

وتابع: لا نريد تعقيد الأزمات ولا نريد العودة إلى زمن التطهير العرقي، وأنه على تركيا الخروج من الصراع الدائر في ناغوراني كاراباخ، معقبا: "ارجوكي يا تركيا اخرجي من الصراع".

وأشار إلى أن تركيا تستخدم جميع الطائرات والمعدات لدعم أذربيجان، منوها بأن لن يتم السماح أبدا بأي تطهير عرقي في ناغوراني كاراباخ، لافتًا إلى أن هناك من يحارب من أجل التطهير العرقي ولكن أرمينيا سوف تهزمهم مجددا، ولا بد من العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأردف: لا أحد في أرمينيا سوف يستعين بمرتزقة وإرهابيين، لأننا قادرين للدفاع عن أراضينا، منوها بأن أذربيجان تريد العودة للحرب ويستأجرون مرتزقة وإرهابيين، لافتًا إلى أن تغيير مدير الأمن القومي أمر طبيعي، حيث أن عملية التغيير أو العزل هي بسيطة جدا لتأتي بأحد أفضل وهذه ممارسة طبيعية تحدث في كل البلدان، معقبا: نحن أمة متحدة في وجه الاعتداءات.

ووجه الرئيس الأرميني، الشكر للشعب المصري لأن لديه الكثير من الأقارب والأصدقاء الذين عاشوا في مصر، ليس فقط على كرم الضيافة للأرمن الذي بدأ من العصور القديمة ووجه الشكر على استضافة الأرمن الذين خسروا بيوتهم من قبل التطهير العرقي الذي قامت به تركيا خلال الوقت العصيب للأرمن، متمنيا الدعم من المصريين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم دعوات التهدئة.. أردوغان يجدد عزمه دعم أذربيجان ضد أرمينيا

أرمينيا تكشف سبب عودة تركيا لـ جنوب القوقاز

أردوغان يركض في حقل ألغام.. التدخل التركي في الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ يخاطر بصدام مع روسيا.. صبر موسكو على أنقرة ينفد سريعا.. وأرمينيا تستنجد بالرئيس السيسي

مسئول أرميني: إسرائيل قد توقف صفقات الأسلحة إلى أذربيجان

روسيا: تركيا أرسلت مرتزقة إلى كاراباخ

مأساة.. بوتين يدعو لوقف فوري للقتال بين أرمينيا وأذربيجان

ترشيحاتنا

القبض على 2 من المتهمين في واقعة مقتل فتاة المعادي

وداعا أبي.. مها أحمد تنعى محمود ياسين

برلماني: أتوقع موجة ثانية من كورونا مع اقتراب فصل الشتاء

يغفلها الكثيرون.. علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

عمري بحاله كان معاه.. سمير صبري يتحدث عن زميل عمره محمود ياسين ..فيديو

عصام الحضري يرد على أنباء عودته للملاعب عن طريق الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

عائلة تنفق 70 ألف جنيه في سبيل إنقاذ وعلاج كلب ضال.. اعرف القصة

مريض يضطر إلى خلع أسنانه بنفسه بـ كماشة صدئة بسبب أزمة كورونا.. شاهد