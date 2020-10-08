رئيس أرمينيا: على تركيا الخروج من الصراع مع أذربيجان

دعا الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، إلى وقف تأجيح الصراع في ناغوراني كاراباخ لوقف نزيف الدماء، مشددا على ضرورة خروج تركيا من الحرب الدائرة مع أذربيجان، موجها في الوقت ذاته للشعب المصري.





وأضاف ارمين سركيسيان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن بوتين قال إن روسيا لديها اتفاقات مع دولة أرمينيا وليس مع إقليم ناغوراني كاراباخ، وسوف تدافع عنها، لأن شعب ناغوراني كاراباخ قرروا باستفتاء أنهم يريدون جمهورية مستقلة، واعترفنا بهذا الاستفتاء، ونحن نريد التبسيط ولا نريد التعقيد في الوقت الحالي، ونحن سنعترف بإقليم كاراباخ عندما يعترف به الجميع.





وتابع: لا نريد تعقيد الأزمات ولا نريد العودة إلى زمن التطهير العرقي، وأنه على تركيا الخروج من الصراع الدائر في ناغوراني كاراباخ، معقبا: "ارجوكي يا تركيا اخرجي من الصراع".





وأشار إلى أن تركيا تستخدم جميع الطائرات والمعدات لدعم أذربيجان، منوها بأن لن يتم السماح أبدا بأي تطهير عرقي في ناغوراني كاراباخ، لافتًا إلى أن هناك من يحارب من أجل التطهير العرقي ولكن أرمينيا سوف تهزمهم مجددا، ولا بد من العودة إلى طاولة المفاوضات.





وأردف: لا أحد في أرمينيا سوف يستعين بمرتزقة وإرهابيين، لأننا قادرين للدفاع عن أراضينا، منوها بأن أذربيجان تريد العودة للحرب ويستأجرون مرتزقة وإرهابيين، لافتًا إلى أن تغيير مدير الأمن القومي أمر طبيعي، حيث أن عملية التغيير أو العزل هي بسيطة جدا لتأتي بأحد أفضل وهذه ممارسة طبيعية تحدث في كل البلدان، معقبا: نحن أمة متحدة في وجه الاعتداءات.





ووجه الرئيس الأرميني، الشكر للشعب المصري لأن لديه الكثير من الأقارب والأصدقاء الذين عاشوا في مصر، ليس فقط على كرم الضيافة للأرمن الذي بدأ من العصور القديمة ووجه الشكر على استضافة الأرمن الذين خسروا بيوتهم من قبل التطهير العرقي الذي قامت به تركيا خلال الوقت العصيب للأرمن، متمنيا الدعم من المصريين.