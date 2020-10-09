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توك شو

بعد عودتها.. والد فرح فتاة الإسكندرية يحكي تفاصيل تغيبها ..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:16 ص
فرح
فرح
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إبراهيم القادري
قال الدكتور إبراهيم والد فرح المتغيبة في الإسكندرية، إن ابنته عنيدة وتواجه مشاكل بسبب أن لديها أخ مصاب بالتوحد كما أنها ذهبت إلى درس ووالدتها ذهبت إلى جلبها وكان معاها أخوها عمر المصاب بالتوحد.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر ، أن والدتها ذهبت إليها وتركت عمر في السيارة وبعدها قام عمر بضرب سرينه السيارة حتي يلقي السلام علي المدرس بالتالي هذا الموقف اغضب فرح بشدة.

وأوضح إبراهيم، أن هذا الموقف تسبب في مشاكل كثيرة بين فرح ووالدتها خصوصا أنها كانت تعتدي على أخيها ووالدتها بالتالي قامت والدتها بضربها كأي أم.

وتابع: إنني أقوم بالنوم مبكرا واستيقظ لصلاة الفجر وأقوم بإيقاظ فرح وأختها ندى لأداء الصلاة وعندها لم اجدها في السرير ووجدت باب المنزل مفتوح وبعدها ذهبت للبحث عنها وقمت بعمل بلاغ في شرطة النجدة.
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