مشاكل الكلى أخطرها..5 أضرار لاتباع حمية الكيتو

يتسبب اتباع حمية الكيتو مشاكل وأضرار، وذلك لأنه نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وعالي في استهلاك الدهون، ويتم اتباع نظام الكيتو عادة لفقدان الوزن في فترة زمنية محددة، ولكن قد تواجهك بعض أضرار حمية الكيتو ومضاعفات جراء اتباعه.



ومن أبرز اضرار حمية الكيتو أنه يؤدي تقييد الكربوهيدرات وزيادة تناول الدهون، مما يتسبب في الإصابة بـ الكيتوزيه، وهي حالة استقلابية يعتمد فيها جسمك بشكل أساسي على الدهون للحصول على الطاقة بدلًا من الكربوهيدرات.

لذا فإن اتباع حمية الكيتو قد يتسبب في بعض المخاطر الصحية، والتي قد لا تعلمها، وفيما يلي سنقوم بمناقشة اضار نظام الكيتو دايت على الصحة، وفقا لما نشر في صحيفة "هيلث لاين" الطبية.

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1- مشاكل الكلى