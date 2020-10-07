مشاكل الكلى أخطرها..5 أضرار لاتباع حمية الكيتو

يتسبب اتباع حمية الكيتو مشاكل وأضرار، وذلك لأنه نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وعالي في استهلاك الدهون، ويتم اتباع نظام الكيتو عادة لفقدان الوزن في فترة زمنية محددة، ولكن قد تواجهك بعض أضرار حمية الكيتو ومضاعفات جراء اتباعه.
ومن أبرز اضرار حمية الكيتو أنه يؤدي تقييد الكربوهيدرات وزيادة تناول الدهون، مما يتسبب في الإصابة بـ الكيتوزيه، وهي حالة استقلابية يعتمد فيها جسمك بشكل أساسي على الدهون للحصول على الطاقة بدلًا من الكربوهيدرات.
لذا فإن اتباع حمية الكيتو قد يتسبب في بعض المخاطر الصحية، والتي قد لا تعلمها، وفيما يلي سنقوم بمناقشة اضار نظام الكيتو دايت على الصحة، وفقا لما نشر في صحيفة "هيلث لاين" الطبية.
1- مشاكل الكلى
ومن ابرز اضرار الكيتو دايت انه يضر الكلى، وذلك بسبب استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات، والاعتماد على تناول البروتينات مما يجعل البول أكثر حمضية وهو يؤثر سلبًا على طريقة عمل الكلى .
2- مرض السكري :
ومن أضرار حمية الكيتو انه نظام غذائي غير مناسب للمصابين لمرضى السكري، وذلك لأنه يحرم الجسم من تناول نسبة معينة من الكربوهيدرات التي تعمل على السيطرة على نسبة السكر في الدم، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر .
3- أمراض جلدية
توصلت الأبحاث الطبية الحديثة التى أجريت على الفئران، أن من أبرز أضرار حمية الكيتو الغذائي، أنها قد تؤدي إلى تفاقم التهاب الجلد ، وذلك بسبب احتوائها على نسب عالية من الدهون .
4- مشاكل الأسنان
أكدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يخضعون لنظام الكيتو يتجاهلون نظافة أسنانهم، وذلك لانهم لا يتناولون البقوليات والحلويات والنشويات لكنها عادة كارثية تضر بصحة الفم والأسنان.
5- زيادة الوزن سريعا
ويعتبر الضرر الأهم بالنسبة لمتبعي نظام الكيتو الغذاء انه يؤدي إلى فقدان الوزن وانخفاض السكريات في الدم، لكنه حل سريع ومؤقت لا يكون مستدامًا، وبنسبة كبيرة يستعيد الشخص الوزن الذي فقده مرة أخرى أكثر من الوزن السابق وبسرعة اكبر.