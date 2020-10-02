مخاطر بالجملة.. ابتعد عن الكيتو لإنقاص الوزن لهذه الأسباب

2. الإسهال

إذا وجدت نفسك تركض إلى الحمام كثيرًا أثناء اتباع نظام غذائي الكيتون ، سيظهر لك البحث السريع على الإنترنت أنك لست وحدك. (نعم ، يغرد الناس على تويتر عن الإسهال الكيتوني.) قد يكون هذا بسبب المرارة - العضو الذي ينتج الصفراء للمساعدة في تكسير الدهون في النظام الغذائي - الشعور "بالإرهاق" ، كما يقول آكس.

يمكن أن يكون الإسهال أيضًا بسبب نقص الألياف في نظام كيتو الغذائي ، كما يقول كايزر ، والذي يمكن أن يحدث عندما يتراجع شخص ما عن الكربوهيدرات (مثل الخبز والمعكرونة المصنوع من الحبوب الكاملة) ولا يكمل الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل خضروات. كما يمكن أن يكون سببه عدم تحمل منتجات الألبان أو المحليات الصناعية - أشياء قد تتناولها أكثر منذ التحول إلى نمط حياة عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات.

3. انخفاض الأداء الرياضي

يقسم بعض الرياضيين على النظام الغذائي الكيتوني ، ليس فقط لفقدان الوزن ولكن لتحسين الأداء في رياضتهم أيضًا. لكن إدوارد فايس ، دكتوراه ، أستاذ مساعد في التغذية وعلم التغذية في جامعة سانت لويس ، لا يشتريه. "أسمع راكبي الدراجات يقولون طوال الوقت إنهم أسرع وأفضل الآن بعد أن اتبعوا نظام كيتو الغذائي ، وسؤالي الأول هو ،" حسنًا ، ما مقدار الوزن الذي خسرته؟ "





في دراسة حديثة في مجلة الطب الرياضي واللياقة البدنية ، وجد ويس وزملاؤه أن أداء المشاركين كان أسوأ في مهام ركوب الدراجات والجري عالية الكثافة بعد أربعة أيام من اتباع نظام غذائي الكيتون ، مقارنة بأولئك الذين أمضوا أربعة أيام في ممارسة التمارين الرياضية. نظام غذائي عالي الكربوهيدرات. يقول وايس إن الجسم في حالة حمضية أكثر عندما يكون في حالة الكيتوزية ، مما قد يحد من قدرته على الأداء عند مستويات الذروة.









4. الحماض الكيتوني

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 ، فلا يجب عليك اتباع نظام كيتو الغذائي إلا إذا كان لديك إذن من طبيبك وإشراف دقيق ، كما يقول Kizer. وتقول: "يمكن أن تكون الحالة الكيتونية مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ارتفاع السكر في الدم ، ولكن عليك أن تكون حريصًا جدًا على نسبة السكر في الدم لديك وأن تتحقق من مستويات الجلوكوز لديك عدة مرات في اليوم".





هذا لأنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري ، يمكن أن تؤدي الحالة الكيتونية إلى حالة خطيرة تسمى الحماض الكيتوني . يحدث هذا عندما يخزن الجسم الكثير من الكيتونات - الأحماض المنتجة كمنتج ثانوي لحرق الدهون - ويصبح الدم حمضيًا جدًا ، مما قد يؤدي إلى تلف الكبد والكلى والدماغ. إذا تُركت دون علاج ، فقد تكون قاتلة.





5. استعادة الوزن

نظرًا لأن نظام كيتو الغذائي مقيد للغاية ، يقول خبراء الصحة إنه ليس خطة مناسبة لاتباعها على المدى الطويل. (حتى Axe يقول إنه من الأفضل القيام به لمدة 30 إلى 90 يومًا ، متبوعًا بخطة نظام غذائي أكثر استدامة.) ولكن المشكلة في ذلك أن معظم الناس سيستعيدون الكثير من الوزن الذي فقدوه بمجرد عودتهم على الكربوهيدرات.













6. انخفاض كتلة العضلات ، وانخفاض التمثيل الغذائي

يمكن أن تكون النتيجة الأخرى لتغيرات الوزن المرتبطة بحمية الكيتو هي فقدان كتلة العضلات ، كما يقول كايزر - خاصة إذا كنت تتناول دهونًا أكثر بكثير من البروتين. تقول: "ستفقد وزنك ، لكنه قد يكون في الواقع الكثير من العضلات ، ولأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون ، فإن ذلك سيؤثر على عملية الأيض لديك."













7. زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

يقول آكس إنه عندما يتم اتباعه بشكل صحيح ، فإن نظام كيتو الغذائي يتضمن الكثير من الخضراوات والمصادر الخالية من البروتين الحيواني. بعبارة أخرى ، ليس عذرًا لتناول الزبدة ولحم الخنزير المقدد - على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يحاولون فعل ذلك تمامًا.



