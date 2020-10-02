مخاطر بالجملة.. ابتعد عن الكيتو لإنقاص الوزن لهذه الأسباب

تعد الحمية منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون بفقدان سريع للوزن، لكن خبراء الصحة قلقون بشأن هذه الآثار الجانبية والمضاعفات ويعد الكيتو دايت أكثر إثارة للجدل.
يحذر بعض خبراء الصحة منه تمامًا، مستشهدين بالآثار الجانبية غير السارة والمخاطر الصحية والطبيعة غير المستدامة للنظام الغذائي، حتى أن العديد من مؤيدي حمية الكيتو يعترفون بأنه إذا لم يتم اتباع النظام الغذائي "بالطريقة الصحيحة"، فقد يكون عكس ما هو صحي.
إليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عن نظام الكيتو الغذائي قبل تجربته كوسيلة لفقدان الوزن. نعم، قد تفقد بعض الكيلوغرامات ، ولكن يجب أيضًا الانتباه إلى الآثار الجانبية أو المضاعفات التالية.
1. إنفلونزا الكيتو
تقول كريستين كايزر ، أخصائية التغذية في مركز هيوستن ميثوديست الطبي: "يفيد بعض الناس أنهم عندما يبدأون الكيتوزية ، يشعرون بالمرض". "يمكن أن يكون هناك قيء في بعض الأحيان ، وضيق في الجهاز الهضمي ، والكثير من التعب والخمول." وتضيف أن ما يسمى بإنفلونزا الكيتو عادة ما يمر بعد بضعة أيام.
يقدر جوش آكس ، طبيب الطب الطبيعي وأخصائي التغذية الإكلينيكية ، أن حوالي 25٪ من الأشخاص الذين يحاولون اتباع نظام كيتو الغذائي يعانون من هذه الأعراض ، ويكون التعب أكثرها شيوعًا. يقول: "يحدث هذا لأن السكر ينفد من جسمك ليحرق من أجل الطاقة ، وعليه أن يبدأ في استخدام الدهون". "هذا الانتقال وحده يكفي لجعل جسمك يشعر بالتعب لبضعة أيام."
قد تتمكن من تقليل آثار أنفلونزا الكيتو عن طريق شرب الكثير من الماء والحصول على قسط وافر من النوم. يوصي Axe ، الذي يبيع المكملات الغذائية المتعلقة بحمية الكيتو على موقعه على الإنترنت ، بدمج مصادر الطاقة الطبيعية لمحاربة التعب ، مثل شاي ماتشا الأخضر ، أو القهوة العضوية ، أو الأعشاب المُكَدِّفة.
2. الإسهال
إذا وجدت نفسك تركض إلى الحمام كثيرًا أثناء اتباع نظام غذائي الكيتون ، سيظهر لك البحث السريع على الإنترنت أنك لست وحدك. (نعم ، يغرد الناس على تويتر عن الإسهال الكيتوني.) قد يكون هذا بسبب المرارة - العضو الذي ينتج الصفراء للمساعدة في تكسير الدهون في النظام الغذائي - الشعور "بالإرهاق" ، كما يقول آكس.
يمكن أن يكون الإسهال أيضًا بسبب نقص الألياف في نظام كيتو الغذائي ، كما يقول كايزر ، والذي يمكن أن يحدث عندما يتراجع شخص ما عن الكربوهيدرات (مثل الخبز والمعكرونة المصنوع من الحبوب الكاملة) ولا يكمل الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل خضروات. كما يمكن أن يكون سببه عدم تحمل منتجات الألبان أو المحليات الصناعية - أشياء قد تتناولها أكثر منذ التحول إلى نمط حياة عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات.
3. انخفاض الأداء الرياضي
يقسم بعض الرياضيين على النظام الغذائي الكيتوني ، ليس فقط لفقدان الوزن ولكن لتحسين الأداء في رياضتهم أيضًا. لكن إدوارد فايس ، دكتوراه ، أستاذ مساعد في التغذية وعلم التغذية في جامعة سانت لويس ، لا يشتريه. "أسمع راكبي الدراجات يقولون طوال الوقت إنهم أسرع وأفضل الآن بعد أن اتبعوا نظام كيتو الغذائي ، وسؤالي الأول هو ،" حسنًا ، ما مقدار الوزن الذي خسرته؟ "
في دراسة حديثة في مجلة الطب الرياضي واللياقة البدنية ، وجد ويس وزملاؤه أن أداء المشاركين كان أسوأ في مهام ركوب الدراجات والجري عالية الكثافة بعد أربعة أيام من اتباع نظام غذائي الكيتون ، مقارنة بأولئك الذين أمضوا أربعة أيام في ممارسة التمارين الرياضية. نظام غذائي عالي الكربوهيدرات. يقول وايس إن الجسم في حالة حمضية أكثر عندما يكون في حالة الكيتوزية ، مما قد يحد من قدرته على الأداء عند مستويات الذروة.
4. الحماض الكيتوني
إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 ، فلا يجب عليك اتباع نظام كيتو الغذائي إلا إذا كان لديك إذن من طبيبك وإشراف دقيق ، كما يقول Kizer. وتقول: "يمكن أن تكون الحالة الكيتونية مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ارتفاع السكر في الدم ، ولكن عليك أن تكون حريصًا جدًا على نسبة السكر في الدم لديك وأن تتحقق من مستويات الجلوكوز لديك عدة مرات في اليوم".
هذا لأنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري ، يمكن أن تؤدي الحالة الكيتونية إلى حالة خطيرة تسمى الحماض الكيتوني . يحدث هذا عندما يخزن الجسم الكثير من الكيتونات - الأحماض المنتجة كمنتج ثانوي لحرق الدهون - ويصبح الدم حمضيًا جدًا ، مما قد يؤدي إلى تلف الكبد والكلى والدماغ. إذا تُركت دون علاج ، فقد تكون قاتلة.
5. استعادة الوزن
نظرًا لأن نظام كيتو الغذائي مقيد للغاية ، يقول خبراء الصحة إنه ليس خطة مناسبة لاتباعها على المدى الطويل. (حتى Axe يقول إنه من الأفضل القيام به لمدة 30 إلى 90 يومًا ، متبوعًا بخطة نظام غذائي أكثر استدامة.) ولكن المشكلة في ذلك أن معظم الناس سيستعيدون الكثير من الوزن الذي فقدوه بمجرد عودتهم على الكربوهيدرات.
6. انخفاض كتلة العضلات ، وانخفاض التمثيل الغذائي
يمكن أن تكون النتيجة الأخرى لتغيرات الوزن المرتبطة بحمية الكيتو هي فقدان كتلة العضلات ، كما يقول كايزر - خاصة إذا كنت تتناول دهونًا أكثر بكثير من البروتين. تقول: "ستفقد وزنك ، لكنه قد يكون في الواقع الكثير من العضلات ، ولأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون ، فإن ذلك سيؤثر على عملية الأيض لديك."
7. زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري
يقول آكس إنه عندما يتم اتباعه بشكل صحيح ، فإن نظام كيتو الغذائي يتضمن الكثير من الخضراوات والمصادر الخالية من البروتين الحيواني. بعبارة أخرى ، ليس عذرًا لتناول الزبدة ولحم الخنزير المقدد - على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يحاولون فعل ذلك تمامًا.
لهذا السبب يشعر العديد من خبراء الصحة بالقلق بشأن الأشخاص الذين يتبعون نظام الكيتو دايت ، وخاصة أولئك الذين يجربونه دون توجيه من طبيب أو خبير تغذية. يقول الأطباء إن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون مثل هذه قد ترفع مستويات الكوليسترول ، وتشير بعض الدراسات إلى أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري . حتى أن البعض أطلق عليه "كابوس طبيب القلب."