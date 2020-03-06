التحول إلى حمية الكيتو قد يكون له آثار وقائية ضد شيخوخة الدماغ

كشفت دراسة طبية حديثة سعت إلى فهم تأثير النظام الغذائى على شيخوخة الدماغ أن اتباع حمية "الكيتو" قد يكون له تأثير وقائي ضد التدهور المعرفى المرتبط بالتقدم فى العمر .





وأجرى الباحثون فى كلية الطب جامعة "واشنطن"، أبحاثهم بواسطة تحليل بيانات الرنين المغناطيسى الوظيفى لأكثرمن 928 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 18 إلى 98 عاما .. فقد أثبتت الإختبارات ، التى نشرت نتائجها فى عدد مارس من مجلة " الأكاديمية الوطنية للعلوم" الأمريكية ، أن إنخفاض ثبات شبكات االدماغ مع التقدم فى العمر مرتبط بإنخفاض حدة الإدراك ، ويتسارع لدى الأفراد المصابين مرض السكر النمط الثانى ، مقارنة بالأشخاص الأصحاء .





وقال الباحثون "تشير نتائجنا إلى أن زعزعة استقرار شبكة المخ قد تعكس العلامات المبكرة لقصور الأيض ، المرتبط بالخرف، التدخلات الغذائية التي تؤدي إلى استخدام الكيتون تزيد من الطاقة المتاحة ، وبالتالي قد تظهر إمكانية في حماية دماغ الشيخوخة".