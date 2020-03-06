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التحول إلى حمية الكيتو قد يكون له آثار وقائية ضد شيخوخة الدماغ

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:38 م
التحول إلى حمية الكيتو
التحول إلى حمية الكيتو قد يكون له آثار وقائية ضد شيخوخة الدم
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أ ش أ
كشفت دراسة طبية حديثة سعت إلى فهم تأثير النظام الغذائى على شيخوخة الدماغ أن اتباع حمية "الكيتو" قد يكون له تأثير وقائي ضد التدهور المعرفى المرتبط بالتقدم فى العمر .

وأجرى الباحثون فى كلية الطب جامعة "واشنطن"، أبحاثهم بواسطة تحليل بيانات الرنين المغناطيسى الوظيفى لأكثرمن 928 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 18 إلى 98 عاما .. فقد أثبتت الإختبارات ، التى نشرت نتائجها فى عدد مارس من مجلة " الأكاديمية الوطنية للعلوم" الأمريكية ، أن إنخفاض ثبات شبكات االدماغ مع التقدم فى العمر مرتبط بإنخفاض حدة الإدراك ، ويتسارع لدى الأفراد المصابين مرض السكر النمط الثانى ، مقارنة بالأشخاص الأصحاء .

وقال الباحثون "تشير نتائجنا إلى أن زعزعة استقرار شبكة المخ قد تعكس العلامات المبكرة لقصور الأيض ، المرتبط بالخرف، التدخلات الغذائية التي تؤدي إلى استخدام الكيتون تزيد من الطاقة المتاحة ، وبالتالي قد تظهر إمكانية في حماية دماغ الشيخوخة".




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