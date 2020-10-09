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فن

مؤلفو مسرحية اللوكاندة كيمز وعبد الوهاب في كواليس العرض الأول..صور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم - محمد نحلة
حرص مؤلفو مسرحية "اللوكاندة" كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب التواجد مع الأبطال في عرض الافتتاح المقام على مسرح الريحاني بوسط البلد، وقالوا " مسرحية اللوكاندة تم كتابتها بنظام جديد وهو السيت كوم المسرحي بمعني شخصيات ومكان ثابت وهو اللوكاندة وتناقش كل يوم فكرة جديدة" وأضافوا "لأول مرة نعتمد على ورشة كتابة نقوم بتدريبها والإشراف عليها وبعد عرض المسرحية سيتم عرضها بالتوازي على قناة dmc  للجمهور" وأكدوا " المسرحية ثاني تعاون مع الأستاذ أشرف عبد الباقي وأن شاء الله لن يكون الأخير وهو دائما داعم لنا في أعمالنا بداية من أول تعاون بينا في مسرح مصر وصباحية مباركة".

مسرحية "اللوكاندة" تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت على مسرح الريحاني بوسط البلد وهي بطولة أشرف عبد الباقي و حمدي الميرغني و ويزو و ابرام ودياب مجموعة من الشباب الجدد الذين شاركوا في مسرحية جريمة في المعادي.

يعرض الآن لأحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز فيلم "الخطة العايمة" في دور العرض السينمائي أول فيلم روائي طويل من تأليفهم، تدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مديربنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. الفيلم من إخراج معتز التوني وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل. كما يعرض لهم مسرحية صباحية مباركة على مسرح جراند نايل تاورز بطولة على ربيع ومحمد أسامة أوس أوس.
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