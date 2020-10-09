والدة طالب بالثانوية العامة: نظام التعليم الآن مختلف ولابد من معالجة السلبيات.. فيديو

قالت رحاب فاروق والدة طلاب بالمرحلة الإعدادية والثانوية ، إن نظام التعليم الآن مختلف تماما عن السنوات السابقة وايجابياته كبيرة وسلبياته متواجدة ويجب حلها حتى يكون النظام في قمة التميز .





رحاب فاروق خلال لقائها في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان المنصة التعليمية الجديدة الطلاب علي الاستماع لشرح مدرس معين عن طريق الفيديوهات المتواجدة علي المنصة وقمنا بحجز المدرسين قائلة " ابني عايز ياخد دروس خصوصية لأنه بيفهم من المدرسين دول" . وأضافتتجبر





وفي ذلك الصدد أوضح علي عبد الرحمن الشريف رئيس اتحاد طلاب مدرسة السعيدية الثانوية ، ان الاسئلة المتواجدة الآن في امتحانات النظام الجديد لا تقيس كيفية الحفظ ولكنها تقيس كيفية الفهم ان بنك المعرفة عندما تم تطبيقه وانا في اولي ثانوي قمت بالتمرس علي استخدام المنصة التعليمية وكنت أقوم بتلقي دروسي من خلالها . ذلكأوضحالآنتطبيقهأقوم





وتابع عبد الرحمن ،:أننا قمنا بجمع الطلاب وقمنا بعمل ندوة تعريفية لهم عن بنك المعرفة وعن المعلومات المتواجدة به وعن كيفية استخدامه .



