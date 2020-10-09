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أخبار العالم

المكسيك.. وفيات كورونا تتجاوز الـ 83 ألفا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و370 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 804488 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 83096 حالة.

من جهتها، تؤكد الحكومة أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب قلة الفحوصات ولجوء البعض إلى العلاج بالطرق البدائية".

وتجدر الإشارة، إلى أن المكسيك بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وسجلت رابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
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