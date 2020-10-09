ضبط مدير مصنع آيس كريم لحيازته 38800 عبوة مجهولة المصدر بسوهاج

تمكن ضباط مباحث التموين بسوهاج ، من ضبط مدير مسؤول بمصنع آيس كريم بالمنطقة الصناعية الأولى بحي الكوثر بالمحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بضبط "ھاني. ي. ج"، 47 عامًا، مدیر مسؤول مصنع آیس كریم بالمنطقة الصناعیة الأولى بحي الكوثر، ویُقیم بشارع بورسعید، لدائرة قسم ثانِ سوھاج، لإدارته مصنع دون ترخیص وحیازة وعرض سلع مجھولة المصدر بدون فواتیر.









وبالانتقال والفحص تم ضبط 38800 عبوة آیس كریم مختلفة الأنواع و750 كجم لبن منزوع الدسم و200 كجم مُكسب زیت نواة النخیل وزیت كاكاو، مجهولين المصدر.





تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحريز المضبوطات.



