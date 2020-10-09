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البطاطس بـ3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 9-10-2020

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:16 ص
الخضروات و الفاكهة
الخضروات و الفاكهة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 9-10- 2020.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 6  جنيهات
البصل 6  جنيهات
البطاطس 3 جنيهات
البامية 22 جنيها


الكوسة 10  جنيهات 
الباذنجان 6 جنيهات 
الخيار 6 جنيهات 
الملوخية 6  جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الكانتلوب 6  جنيهات
العنب 10 جنيها
المشمش 25 جنيهًا
البلح 8 جنيها 

وكانت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية  رفعت تقريرها الأسبوعي إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة ، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول ؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق ، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كافة الجهات على هدف واحد ، وهو المصلحة العامة.

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