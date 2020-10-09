أمريكا تتهم 3 دول بمحاولة سرقة أي لقاح مضاد لكورونا تعمل على تصنيعه

اتهم مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس، ويليام إيفانينا، اليوم الجمعة، روسيا والصين وإيران، بمحاولة إعاقة الولايات المتحدة للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.





وقال إيفانينا في مقابلة مع قناة "هيرست" الأمريكية: "كنت سأقول لكم إن الثلاث دول - الصين وروسيا وإيران - يحاولون منعنا من الحصول على الدواء".





وشكك إيفانينا في نجاح روسيا على إخراج دواءها إلى السوق العالمي، مشيرًا إلى أن موسكو وبكين وطهران يحاولون سرقة أي لقاح يمكن للولايات المتحدة صنعه.





وتجري الولايات المتحدة في الوقت الحالي عدد من الاختبارات السريرية على أكثر من لقاح مضاد لفيروس كورونا تم تطويرهم من قبل شركات، موديرنا، وفايزر، وأسترازينيكا.





وكان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، أعلن أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يكون جاهزًا مع بدء الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر، لكنه اعترف أمس الأول أن هذا غير ممكن بسبب "السياسة".





ورد رئيس هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن خان، على تصريحات ترامب، قائلًا إن الهيئة مستعدة للموافقة على لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية إذا كان اللقاح ليس له آثار جانبية محتملة.





وتعتبر روسيا هي أول دولة في العالم تعلن تسجيل لقاح مضاد لفيروس كورونا وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك - 5" وشارك في إنتاجه الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.