AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لمواجهة فيروس كورونا..السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات..فيديو وصور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
تواصل هيئة السكك الحديدية، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وكانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

إقرأ أيضا:

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبه بها التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكدة يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.
لمواجهة فيروس كورونا..السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات..فيديو وصور
لمواجهة فيروس كورونا..السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات..فيديو وصور
لمواجهة فيروس كورونا..السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات..فيديو وصور
لمواجهة فيروس كورونا..السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات..فيديو وصور
لمواجهة فيروس كورونا..السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات..فيديو وصور
لمواجهة فيروس كورونا..السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات..فيديو وصور
لمواجهة فيروس كورونا..السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات..فيديو وصور
لمواجهة فيروس كورونا..السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات..فيديو وصور
لمواجهة فيروس كورونا..السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات..فيديو وصور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة النقل: 903 آلاف استقلوا المترو أمس و752 ألفا فى قطارات السكة الحديد

للوقاية من كورونا.. السكة الحديد تواصل تطهير وتعقيم القطارات والمحطات .. فيديو وصور

هيئة السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

وزارة النقل توضح عدد ركاب قطارات السكة الحديد والمترو أمس

هيئة السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

هيئة السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

اليوم.. تشييع جنازة فتاة المعادي من مسجد السيدة نفيسة ودفنها بمقابر الأسرة

موقع فرنسي: أمريكا تتحرك لمواجهة استفزازات تركيا في شرق المتوسط

لفظ خارج.. سميرة عبد العزيز: رفضت شتيمة ممثل بأمه وغيرت السيناريو.. فيديو

مراهقة تلقى مصرعها يوم عيد ميلادها بسبب هدية قاتلة من حبيبها

ظلت نصف ساعة فى انتظار الاسعاف.. النيابة تكشف تفاصيل وفاة فتاة المعادي

زعلانة على الرجولة.. تعليق ناري من منة شلبي على واقعة ضحية المعادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

عائلة تنفق 70 ألف جنيه في سبيل إنقاذ وعلاج كلب ضال.. اعرف القصة

مريض يضطر إلى خلع أسنانه بنفسه بـ كماشة صدئة بسبب أزمة كورونا.. شاهد