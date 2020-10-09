عليها صورته وعبارة تأييد.. دعاية انتخابية لنائب على فاتورة تموين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفاتورة مبيعات أو "Receipt" من أحدي محلات التموين تحمل صورة واسم النائب محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب الحالي ومرشح المجلس القادم عن دائرة الطالبية، وعليها عبارة تأييد له في انتخابات البرلمان 2020.





أثارت هذه الواقعة، حالة من الجدل، لترد حملة النائب بقولها: "لا علاقة لنا بالموضوع.. واحتراما منا للجميع وجب علينا بعد التحري عن الواقعة توضيح الآتي: الفاتورة مُصدرة من محل الدجوي وهو احد محلات التموين بالدائرة وقام صاحب المحل بطباعه عبارات تأييد مع صوره كنوع من الاجتهاد الشخصي والدعم الدعائي والمحبه من جانبه".





وتقدمت الحملة برئاسة النائب، بالشكر "لكل من يجتهد في تأييدنا بأي صورة وشكل ولكن نهيب مؤيدينا من كل مكان في دائرة العمرانية والطالبية بالتواصل مع مسئولي الحملة قبل اتخاذ اي اجراء تطوعي حتي لا يصبح هذا الدعم إحدى وسائل الشو التي يستخدمها أحد ضد النائب".



