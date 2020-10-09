عليها صورته وعبارة تأييد.. دعاية انتخابية لنائب على فاتورة تموين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفاتورة مبيعات أو "Receipt" من أحدي محلات التموين تحمل صورة واسم النائب محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب الحالي ومرشح المجلس القادم عن دائرة الطالبية، وعليها عبارة تأييد له في انتخابات البرلمان 2020.
أثارت هذه الواقعة، حالة من الجدل، لترد حملة النائب بقولها: "لا علاقة لنا بالموضوع.. واحتراما منا للجميع وجب علينا بعد التحري عن الواقعة توضيح الآتي: الفاتورة مُصدرة من محل الدجوي وهو احد محلات التموين بالدائرة وقام صاحب المحل بطباعه عبارات تأييد مع صوره كنوع من الاجتهاد الشخصي والدعم الدعائي والمحبه من جانبه".
وتقدمت الحملة برئاسة النائب، بالشكر "لكل من يجتهد في تأييدنا بأي صورة وشكل ولكن نهيب مؤيدينا من كل مكان في دائرة العمرانية والطالبية بالتواصل مع مسئولي الحملة قبل اتخاذ اي اجراء تطوعي حتي لا يصبح هذا الدعم إحدى وسائل الشو التي يستخدمها أحد ضد النائب".
يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.
وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.
وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.
وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.