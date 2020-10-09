استشاري جراحة عيون: عمليات الليزك للأطفال جريمة دولية.. فيديو

أكد الدكتور شريف حسني ، استشاري طب وجراحة عيون الاطفال ، أن عادة تكحيل الاطفال بعد الولادة ، غير خاطئة ، ولكن من الضروري إختيار نوع جيد من الكحل ، والابتعاد عن تحضير الكحل الغير معروف مكوناته ، لأنها تضر عين الطفل .





وأضاف الدكتور شريف حسني ، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الكحل غير الجيد ، يسبب في التهابات كيميائية ، موضحا أن العادات المصرية ليست جميعها خطأ ، ولكن استخدام مواد غير أمنه ، هو الخطر الاساسي .





وأشار استشاري طب وجراحة العيون إلى أن تغير لون قرنية الطفل تتسبب في حساسية للعين ، وذلك لأن هذا يتسبب في إدخال مواد كيمائية للعين ، مؤكدا أن عمليات تصحيح الابصار للأطفال "الليزك" ، جريمة دولية ، موضحا أنها لا تتم إلا في حالة واحدة فقط ، أن يكون الطفل غير قادر على الرؤية بالنظارة.





ولفت "حسني" إلى أن مقاس نظر الاطفال يتغير كل فترة وبالتالي لايصح مع كل تغير تصحيح مسار العين ، موضحا أن ذلك يتسبب في أمراض للقرنية .





وحذر "حسني" الاهالي من عمليات الليزك للسن الاقل من 18 عام ، لخطورتها الشديدة، وتعتبر جريمة في حق الطفل.