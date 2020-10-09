فولفو تعتزم إصدار سيارة كهربائية جديدة العام المقبل

كشفت شركة فولفو كارز السويدة لصناعة السيارات اعتزامها إنتاج سيارة كهربائية صغيرة كجزء حيوي من جهودها للوصول بنصيب من السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعاتها العالمية إلى النصف بحلول 2025



كما تعتزم فولفو إطلاق سيارة كهربائية جديدة كل عام على أن تبدأ العام الحالي بالسيارة إكس سي 40 ريتشاج ,ولم تكتشف الشركة السويدية عن الخطة الكاملة لطرح السيارات الكهربائية رغم أن رئيسها التنفيذي هاكان صامويلسن إن النسخة الكهربائية من السيارة " إكس سي 90 "



ومن المفترض أن فولفو تطرح من خلال العام المقبل السيارة الكهربائية الصغيرة خاصة وأن شركة لينك أند كو ، المملوكة لكل من فولفو وجيلي أوتوموتيف للسيارات.



واوضحت فولفو أن السيارة ستبدأ إنتاج النموذج الأختباري زيرو للسيارة الكهربائية المعتمدة على " هندسة التجربة المستدامة " في العام المقبل .



ومن المنتظر أن تستخدم الشركات التابعة لمجموع جيلي مثل بوليستار ولوتوس وإل.إي.في.سي التي تنتج سيارات تاكسي لندن تصميم "هندسة التجربة المستدامة".



وأعلنت شركة فولفو لصناعة السيارة الأمريكية عن أول إعادة تصميم جوهرية منذ 20 عامًا للشاحنة VNL الشهيرة ، وظهورها كموديل 2021 ، من الجرارات طويلة المدى



وأوضحت فولفو أنها تقدم عروض جديدة لعملائها، من خلال شاحنات فولفو الجديد VNL، وأكدوا على توافر الكفاءة والإنتاجية والسلامة ووقت التشغيل.



