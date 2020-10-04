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سيارات

تعرف على سعر ومواصفات XC-90 2021.. وحش فولفو الجديد..صور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
تعرف على سعر و مواصفات
تعرف على سعر و مواصفات XC-90 2021.. وحش فولفو الجديد..صور
قسم السيارات
كشفت شركة فولفو السويدية العريقة و أحد أشهر العلامات التجارية في عالم السيارات، عن وحشها الجديد XC-90 صاحبة الاداء القوي والمظهر المهيب، والتي تعد واحدة من أقوى سيارات عائلة الــSUV متعددة الاستخدامات.

تأتى السيارة فولفو XC-90 بمحرك قوي مكون من 4 اسطوانات، سعة 2000 سي سي، وبفضل هذا المحرك ينتج قوة 320 حصان، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الدفع الكلي والتي تجعلها تظهر بقدرات "وحش الطريق"، حيث يمكن للسيارة الإنطلاق من وضع الإستعداد لتصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 6.5 ثانية فقط، بينما معدل استهلاك الوقود فبلغ معدل 7.5 لتر، وذلك عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.

وبالنسبة للشكل الخارجي للسيارة وكونها واحدة من عمالقة السيارات الــSUV جعلها تتميز بعجلات قوية وجنوط رياضية قياس 19 بوصة، مع مصابيح LED أمامية شرسة، وسقف بانورامي يجعلك تستمتع باطلالة رائعة على الطريق، مع نظام متطور لسهولة اصطفاف السيارة، بالاضافة لمثبت سرعة لسهولة الأداء أثناء السفر.

تميزت السيارة بوسائل أمان متعددة، تتمثل في نظام الحماية من الانقلاب ROPS، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الالكتروني EBD، و أيضًا نظام متابعة ضغط الإطارات، بالاضافة إلى الوسائد الهوائية "Air Bag".

وبلغ سعر الفئة الأولى "Momentum" من فولفو XC-90 موديل 2021، مليون و390 ألف جنيه، و الفئة الثانية "Inscription" مليون و590 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة كاملة التجهيزات "Inscription plus" مليون و690 ألف جنيه.
تعرف على سعر ومواصفات XC-90 2021.. وحش فولفو الجديد..صور
تعرف على سعر ومواصفات XC-90 2021.. وحش فولفو الجديد..صور
تعرف على سعر ومواصفات XC-90 2021.. وحش فولفو الجديد..صور
تعرف على سعر ومواصفات XC-90 2021.. وحش فولفو الجديد..صور
تعرف على سعر ومواصفات XC-90 2021.. وحش فولفو الجديد..صور
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