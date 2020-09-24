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سيارات

فولفو تحدث سيارتها الكروس أوفر V90 .. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:31 م
فولفو
فولفو
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أماني نوار
تعمل دائما شركة فولفو منذ عقود على إنتاج سيارات عالية الجودة  بمييزات امان ممتاز ، وكلنها حرصت هذا العام على الاهتمام بانتاج سيارات عائلية أنيقة ، ومميزة أيضًا .

ومن أهم هذه السيارات هي سيارة الكروس أوفر العائلية التي كشفت عنها فولفو هذه السنة .V90 Cross Country، كنموذج مطور عن مركبات V90 التي ظهرت العام الفائت.

وتتمتع هذه السيارة بتحسينات كثيرة جعلت التصميم الخارجي لهيكل السيارة جذاب وذلك من خلا ممتصات الصدمات المعدلة التي يتداخل فيها اللوني الأسود والفضي كما تم تزويد السيارة بالعديد من التقنيات المتطورة والمفيدة ، مثل أنظنة الامان التي تقيس المسافة بينها وبين السيارات الاخرى على الطرقات  من أجل تفادي الحوادث .


ومن المفترض ان تطرح السيارة بنظام  الدفع الرباعي ، والمزودة بـ 3 محركات محرك بنزين توربيني بعزم 249 حصانا، ومحرك بنزين بسعة لترين وعزم 190 حصانا، ومحرك بعزم 235 حصانا ، والجديد في هذه السيارة  هي انها مزودة بنظام عدلات الكحول يمنع تشغيل السيارة في حال كان السائق ثملاً.

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