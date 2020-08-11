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سيارات

تعرف على حقيقة شراء جيلي الصينية لـ فولفو ومرسيدس

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:00 م
تعرف علي مدي اعتمادية
تعرف علي مدي اعتمادية سيارات جيلي الصينية
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اشرف عطية
تعتبر الصين منافسا شرسا في صناعة السيارات العالمية، وأبرز هذه الشركات الصينية الخاصة وغير الحكومية هي شركة "جيلي" التي حققت نجاحا كبيرا في السوق المصرية مؤخرا بفضل إدارة مؤسسها  الملياردير لي شوفو. 


وقررت شركة جيلي الصينية شراء شركة فولفو، وكان هذا أحد مخططات النجاح لجيلي، فقد استحوذت على تكنولوجيا فولفو، مما دفع الشركة إلى الأمام، وجعلها تتشعب و تتوسع في صناعتها .


وقررت شركة جيلي الصينية أيضا الاستثمار في شركة دايملر مالكة مرسيدس، فقررت ضخ استثمارات بالمليارات، وستتعاون شركة جيلي الصينية مع مرسيدس لتطوير السيارات بما يشمل علامة سمارت التي تمتلك جيلي 50% منها.


السبب الأول وراء نجاح التنين الصيني هو أنه ينفق على الاسثمارات في مجال البحث العلمي والتطوير الممنهج  لتقديم أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات.
 

استطاعت جيلي التفوق في مجالات الطاقة المستديمة والسلامة، والذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، ما جعلها تبتكر أنظمة مهمة مثل Geely iNTEC المُصمَّمة حول مفهوم القيادة البشرية الذكية لضمان أفضل مستويات السلامة والأمان.
 

ابتكرت جيلي الصينية نظام تنقية ذكية للهواء باسم IAPS متصل بالتكييف، يقتل البكتيريا فورا ويقضي على الفيروسات ويقضي أيضا على فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.
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