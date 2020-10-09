خلال لقائه بمشايخ قبائل سيوة ..وزير الري: الدولة حريصة على حل مشاكلكم وإدخال المنظومة الحديثة ضرورة لترشيد استهلاك المياه





وزير الري يعقد جلسة نقاشية مع مشايخ القبائل بواحة سيوة





- عبد العاطي :

نعمل علي تجفيف البرك لتكون صمام امان لاستقبال اي كميات مياه امطار محتملة





- وزير الري :

ما شاهدته من تصنيع محلي للتمور والزيتون ومشتقاتها يدعو للفخر ونموذج يُحتذي به









عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري جلسة نقاشية مع مشايخ القبائل بواحة سيوة بمحافظة مطروح وذلك ضمن جولته التفقدية لمشروعات الري التي يتم تنفيذها هناك





وأعرب الدكتور عبد العاطي على سعادته بوجوده بين أهالي سيوة وخالص شكره وإمتنانه لحفاوة الاستقبال ، ونقل رسالة تحية وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي الواحة وتوجيه فخامته لحل مشاكل الصرف الزراعي بواحة سيوة





وأكد الدكتور عبد العاطي علي أن الدولة على تنفيذ حلول جذرية لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الواحة مع التأكيد على أهمية إدراك المواطن لقيمة مشاركتهم في مواجهه تلك التحديات وزيادة الوعي ومنع حفر آبار سطحية لما تسببه من زيادة الملوحة.





وأوضح الدكتور الوزير أن الدولة تعمل من أجل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ علي البنية الموجود وتعظيم الاستفادة مما تم انفاقه من استثمارات ، وأشار إلى أن إدخال منظومة الري الحديث ضرورة لا غني عنها لترشيد إستهلاك المياه ومن أجل الأجيال القادمة، وأشاد بالنماذج التي قابلها بالواحة وتعتبر نماذج مشرفة لتطبيق نظم الري الحديث ، نعمل علي تجفيف البرك لتكون صمام امان لاستقبال اي كميات مياه امطار محتملة وكذلك دعم حفر آبار عميقة تحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد المائية والري





وأشاد الدكتور عبد العاطي بما شاهده من تصنيع محلي للتمور والزيتون ومشتقاتها وهو شئ يدعو للفخر ونموذج يحتذي به.



