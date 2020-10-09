بالخريفي.. ياسمين عبد العزيز تخطف أنظار متابعيها على السوشيال ميديا





وظهرت ياسمين عبدالعزيز ، بسويتشرت أسود وامسكت بطرف التيشيرت وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة تليق بها.





ومن الناحية الجمالية وضعت ياسمين عبدالعزيز لمسات بسيطة من الميكب لاكمال إطلالتها واختارت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها.





ولم تتكلف ياسمين عبد العزيز في اقتناء الاكسسورات واكتفت بنظارة شمس لاكمال إطلالتها، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..





وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020.





المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.





كانت ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوض تصدرا تريند "تويتر" بعد نشر صور جديدة، وظهر الثنائي بشكل رومانسي، في أحد المناسبات وقد نالت الصور إعجاب جمهورهما وإنهالت التعليقات عليهم.