السر وراء وجود سيارة بشكمان واحد وأخرى بشكمانين

الكثير منا يرى وجود سيارات ذات شكمانين وليس واحدا دون معرفة فائدته أو مميزاته، فمن المعروف أن يعتمد وضع نظام العادم للسيارة وفق حجم محرك السيارة، فالسيارات التي تعتمد على أربع اسطوانات فقط يكون لديها نظام عادم واحد، ويكون في الغالب لديه مخرج عادم واحد خلف السيارة.



كما أن في بعض الشركات المصنعة توفر مخرج عادم ثان ، وذلك حسب تصميمها للسيارة لمجرد المظهر وإعطاء شكلا يعطي شيئا من القوة.





فإذا كانت سيارتك من نوعية التيربو فإن السيارات التي تمتلك مخرج العادم المزدوج تكون أكثر قوة في الاداء ، وتتيح للمحرك تنفيذ أكبر قدرة ممكنة .



ومن المعروف أن السيارات التي يتكون محركها من 6 أسطوانات أو 8 فهي في الغالب نظام عادم مزدوج في كل جهة من محرك السيارة ، وللاستفادة من ذكل يتم تسهيل خروجه لانه كلما كان خروج الهواء من المحرك سهل وسريع كلما زاد قدرة محرك السيارة وتحسن ادائها بشكل أفضل .



ويعتبر الشكمان من الأجزاء المهمة الملحقة بمحرك السيارة حتى إنه يقوم بطرد غازات العادم ونقلها إلى مؤخرتها الى جانب تبريد العادم وتخفيض صوته حتى لا يسبب ازعاجا للآخرين.



